Diputados de oposición defienden acusación contra Durán y responden a cuestionamientos de alcaldes del sector

La mañana de este miércoles se constituyó formalmente la comisión de la Cámara de Diputados que revisará la acusación constitucional contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán.

El libelo apunta a un actuar negligente de Durán por el partido entre Colo Colo y Fortaleza de Brasil en el estadio Monumental el jueves 10 de abril, encuentro que fue suspendido cuando hinchas ingresaron a la cancha y un niño de 12 años y una joven de 18 murieron aplastados por acción de un carro policial en incidentes previos.

Tras constituir la comisión, sus integrantes dialogaron con la prensa en el Congreso y abordaron el respaldo expresado a Durán por alcaldes de oposición.

“Nosotros, como Cámara de Diputados, no nos involucramos en cómo los alcaldes manejan sus comunas, nosotros no nos involucramos en la forma como ellos manejan el aseo y ornato de su comuna, tampoco respecto de lo que es la seguridad en su comuna. Esto es una facultad constitucional propia de la Cámara de Diputados, justamente para hacer valer responsabilidades políticas. Creo que son desafortunadas estas declaraciones”, comentó el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Juan Fuenzalida Cobo, designado para presidir la comisión que tiene hasta el 23 de mayo para emitir su informe.

Los diputados Agustín Romero, Gastón von Mühlenbrock, Juan Fuenzalida, Patricio Rosas y Ximena Ossandón, integran la comisión revisora de la acusación constitucional contra el delegado presidencial Gonzalo Durán. RAUL ZAMORA/ATON CHILE

El gremialista insistió en que el proceso acusatorio no evaluará opiniones sobre la persona sino que busca “conocer una situación que a juicio de los diputados acusadores fue una negligencia grave”.

Ximena Ossandón, de Renovación Nacional (RN), en tanto, aseguró que los jefes comunales que respaldaron al delegado estaban invitados a comparecer en la instancia.

“Si realmente tienen antecedentes, incluso para deshacer las tesis que pueden estar formuladas en la acusación, bienvenido sea. Así que, de antemano, alcalde que esté interesado en venir a dar su opinión, que tenga antecedentes y nos ayude en el análisis, muy bien recibido va a ser”, afirmó.

Ossandón llamó a “terminar esta suerte de guerrilla que se ha dado en las redes sociales” sobre el tema.

“Así que invitados todos, desde el alcalde Mario Desbordes, todos los que han salido a la defensa del delegado presidencial, porque además están en todo su derecho. Vivimos en un país democrático, pero efectivamente es aquí en la comisión, si nosotros los invitamos para que ellos vengan y nos expliquen cuál es la información que ellos tienen, que rebatiría la acusación constitucional”, planteó.

“Han perdido una buena oportunidad de guardar silencio”

Antes de que hablaran los integrantes de la comisión revisora, el diputado UDI Henry Leal fustigó la postura de los alcaldes de su sector.

“No ayuda en nada. Han perdido una buena oportunidad de guardar silencio. La oposición acá en el Congreso está unida. Esta es una facultad del Parlamento, no de los alcaldes. Nosotros no nos involucramos en las decisiones municipales. Y esperamos que también se respeten las decisiones que tomamos acá. Hemos hecho un esfuerzo importante. Todas las bancadas de oposición nos hemos articulado bien. Y eso es lo relevante. Las opiniones de algunos alcaldes, independientes principalmente, no contribuyen, no ayudan en mucho a consolidar la acusación constitucional. Así que lamentamos esas declaraciones”, dijo.