Diputados de oposición integrantes de la Comisión de Defensa envían carta a Piñera y Espina solicitando quitar urgencia a proyecto de nueva ley de inteligencia

Una carta enviaron esta jornada los diputados de oposición integrantes de la Comisión de Defensa al Presidente Sebastián Piñera y el ministro de Defensa, Alberto Espina. ¿La razón? Que el gobierno retire la urgencia del proyecto que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado.

La misiva, firmada por los diputados Jorge Brito (RD), Maya Fernández (PS), Gabriel Ascencio (DC), José Pérez (PR), Loreto Carvajal (PPD), Guillermo Teillier Del Valle (PC) y Jaime Tohá González (PS), busca que la tramitación del proyecto, que este martes tiene que ser votado por la Comisión, se detenga producto del contexto de la pandemia por el coronavirus.

“Lo anterior viene fundado principalmente en la actual crisis sanitaria que afecta a nuestro país producto del COVID-19, que ha traído consecuencias sociales, sanitarias y económicas de extrema gravedad. En este contexto, nos interesa que este poder del Estado enfoque todos sus esfuerzos en la superación de esta pandemia, en el establecimiento de una política económica que garantice un mantenimiento razonable de las condiciones de vida de las personas, y los medios materiales para afrontar las labores sanitarias de nuestro sistema de salud, objetivos prioritarios del contexto actual”, señala la misiva.

Al respecto el presidente de la Comisión de Defensa, Jorge Brito indicó que "creemos que no hay motivos, no hay razones en este momento para tramitar este proyecto. Estamos en medio de una pandemia y hay muchas preguntas sobre el sistema que no han tenido respuesta y el Gobierno nos está obligando mediante 6 sumas urgencias ingresadas al Congreso votar este proyecto la semana que viene”.

Su par del PS, Maya Fernández, aseguró en tanto que “este proyecto puede esperar, no es una urgencia país y todos tenemos que enfocarnos como Congreso en buscar todas las alternativas para apoyar a la gente: seguir insistiendo en un Ingreso Familiar de Emergencia por sobre la Línea de la Pobreza y que a las personas no le corten los servicios básicos en sus hogares”.