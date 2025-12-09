Diputados en busca de su destino: privados con un pie en la política o aspirantes a ministerios

Aunque han pasado tres semanas de las elecciones parlamentarias, algunos diputados que perdieron aún se encuentran procesando el luto de sus derrotas.

A ellos se suman otros legisladores que por el límite constitucional a la reelección o por decisión personal no se postularon a un nuevo período en la Cámara.

Sea cual sea el caso, muy pocos diputados, que dejarán el Congreso en marzo de 2026, ya tienen resuelto su futuro.

Ello dependerá en gran parte del desenlace de la elección presidencial, ya que algunos de estos parlamentarios podrían entrar al próximo gobierno de José Antonio Kast (republicano) o de Jeannette Jara (PC).

Por ejemplo, el presidente de la Cámara, el diputado José Miguel Castro (RN) es uno de los parlamentarios que tiene abierto su futuro. Si bien dedicarse a las actividades empresariales de su familia es una opción, tras perder su reelección, sus primeros pasos dan cuenta de su interés de seguir en política.

Hoy Castro es parte de un comité negociador que tiene como finalidad generar un acuerdo administrativo y de gobernabilidad de la Cámara para el próximo período 2022-2026. Debido a su papel de articulador, es una carta de RN para la Secretaría General de la Presidencia. No obstante, como veterinario y magíster en Gestión Ambiental, trabajó en el pasado en consultorías medioambientales, área a la que podría volver en el sector privado o, incluso, en un ministerio.

Los abogados y diputados UDI, Henry Leal y Juan Antonio Coloma, quienes no alcanzaron los votos para llegar al Senado, son nombres de su partido para un eventual gobierno, ya que ambos pretenden seguir en política. Pero igualmente tienen abierta la chance de ejercer su profesión en el mundo privado.

En una situación similar se encuentra el ingeniero comercial Miguel Mellado (ex RN) y excandidato presidencial Johannes Kaiser (libertario), cuya colectividad -que hoy lidera- no ha definido aún si entraría en un eventual gobierno de Kast. En todo caso, Kaiser solo ha dicho respecto de su futuro que pretende continuar fortaleciendo al Partido Nacional Libertario.

El jefe de bancada de RN e ingeniero comercial, Frank Sauerbaum, tiene como primera opción irse al mundo privado. “En cuanto a una posible llegada al gobierno, es una conversación que se dará más adelante. Nadie le dice que no al Presidente”, precisó.

Quien tiene más decantada su opción por volver a trabajar al sector privado es el diputado Francisco Undurraga (Evópoli), quien antes de dedicarse a la política tuvo una intensa actividad empresarial y gremial en la Sofofa. Pero en su sector político siempre se le consideró como un dirigente con habilidades y trayectoria para asumir en un ministerio.

En el oficialismo, la diputada Camila Musante (independiente PPD), que no logró reelegirse, es una de las legisladoras que tiene más resuelto sus próximos desafíos. Además de continuar con su faceta de escritora (de hecho, está trabajando en su nuevo libro que recoge parte de su experiencia parlamentaria), pretende volver a su profesión como abogada, que complementó con un magíster en Derecho Ambiental. “Quiero desde mi profesión seguir defendiendo lo justo. Un estudio jurídico que esté orientado al patrocinio de causas por daños, en general. Obviamente tomaré causas pro bono y agenda antiabusos... No descarto tomar asesorías medioambientales. Pero me interesa constituir un estudio que pueda abordar patrocinios masivos como, por ejemplo, casos como las cuentas de la luz. Estaré activa comunicacionalmente, denunciando injusticias, diciendo lo que pienso. Y ahí, algunos proyectos como podcast o espacios televisivos”, comentó Musante.

El diputado Matías Ramírez (PC), también abogado de profesión, es otro de los que pretende volver a su actividad privada, pero ligado a la política.

En el caso de que Jara gane la Presidencia hay un elenco de actuales diputados con perfil ministeriable, entre ellos Tomás Hirsch (Acción Humanista), Leonardo Soto (PS) y Alejandra Placencia (PC).

Sin embargo, Placencia -quien es una de las parlamentarias más cercanas a Jara, a quien conoce desde la universidad- descartó que hoy esté pensando en el Ejecutivo. “No está bien repartir cargos antes de la elección. No tengo definido aún (mi futuro). Estoy enfocada en terminar bien mi trabajo parlamentario y apoyar la campaña de Jeannette para que sea Presidenta”, agregó la diputada, profesora de profesión, quien de todos modos continuará en la actividad política.

Soto, por su parte, quien es carta de su colectividad para carteras como el Ministerio de Justicia o de Seguridad Pública, también podría volver a ejercer su profesión como abogado.

Hirsch también pretende continuar en política, contribuyendo en los temas que desarrolló en el Congreso como integrante de la Comisión de Vivienda. Por lo tanto, es una carta natural para ese ministerio.

El diputado y exgobernador provincial, Eric Aedo (DC), dijo que “luego del 11 de marzo, estaremos abocado los temas del ámbito privado y, obviamente, seguiré vinculado a la política”. “Es parte de mi vocación de vida, desde que salí de la Compañía de Jesús, hace ya más de 35 años. En eso no va a haber cambio”, añadió Aedo administrador de Programas Sociales y magíster en Política y Gobierno.