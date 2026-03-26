Diputados republicanos piden al gobierno dialogar con concesionarias para bajar precios de peajes y TAG

En el marco del alza de los combustibles -que comenzó a regir esta jornada en nuestro país- la bancada de diputados republicanos le solicitó al gobierno dialogar con empresas concesionarias para disminuir los precios de los peajes y el TAG.

Según argumentó el jefe de esa bancada, Luis Fernando Sánchez, “es algo no requiere ni siquiera una Ley, está dentro de las facultades del Ministerio de Obras Públicas, del poder Ejecutivo”.

En ese sentido, añadió que se trata de “una medida que no tensiona más las arcas fiscales”.

“Es parte de nuestra responsabilidad, como miembros del Congreso, desde el gobierno, desde todas las autoridades públicas, seguir trabajando para buscar mecanismos que nos permitan alivianar la mochila en este momento dramático”, aseguró.

Junto con lo anterior, Sánchez destacó la aprobación del proyecto que contiene los precios del kerosene: “Estamos viviendo, como bien lo han dicho los ministros, una crisis sin precedentes, una crisis que viene de una guerra que no ha pasado nunca por una decisión dentro de nuestro país, que esperamos que se resuelva pronto, y que sin duda está golpeando los precios de los combustibles y pegándole a todos nuestros compatriotas”, sostuvo.

A eso añadió: “Por eso, valoramos tremendamente este paquete de ayudas, y esperamos también que puedan avanzar a futuro y podamos todos seguir trabajando en conjunto con el Ejecutivo, buscando soluciones ingeniosas, porque hoy día sabemos que las arcas fiscales no están como nos gustaría, lamentablemente recursos no hay tantos, pero hay muchas medidas que se pueden tomar para ir suavizando esta carga que lamentablemente está pesando hoy día sobre los chilenos”.