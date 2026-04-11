Diputados de Renovación Nacional (RN) respondieron las críticas emitidas desde la Unión Democrática Independiente (UDI) contra el diputado Diego Schalper, a quien llamaron “llanero solitario” por sus opiniones sobre las gestiones del Ejecutivo en materia de seguridad escolar.

En concreto, la molestia de la UDI surgió tras las gestiones de Schalper con parlamentarios de oposición para introducir cambios a la iniciativa del gobierno que pretende restringir el acceso a la gratuidad para estudiantes condenados por hechos de violencia.

Fue el diputado Ricardo Neumann quien emplazó directamente a Schalper por las conversaciones con la oposición. “Espero que las gestiones que el diputado Schalper está llevando adelante con la oposición sean a título personal (...) es un llanero solitario que busca sacar titulares a corto plazo, descolgándose de la bancada oficialista”, arremetió.

Ante esto, el diputado de RN, Andrés Celis, desdramatizó las críticas. “Yo no veo que sea la postura de la UDI. Veo que la postura de diputados jóvenes recién llegados, hijos de un programa digital, que querían una coalición con republicanos, y le dieron un portazo. Si al diputado Neumann no lo pesca nadie, no es un problema nuestro”.

Diputados RN blindan a Schalper tras dardos de la UDI por medidas de seguridad escolar DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En esa misma línea, otros parlamentarios se sumaron a las declaraciones de Celis, quienes hicieron un llamado a reforzar las relaciones dentro de la coalición del oficialismo.

El diputado Mauro González solicitó a los partidos de la coalición que respeten la autonomía de RN. “Creemos firmemente que en una coalición sana las diferencias se expresan con respeto, siempre poniendo por delante los acuerdos que Chile necesita”, sostuvo.

Por su parte, la diputada Claudia Mora agregó que “cada partido tiene derecho a fijar su propio camino y aportar desde su identidad, y eso es parte de la riqueza de una coalición amplia”.

“En ese contexto, Diego Schalper ha demostrado ser un gran líder, capaz de generar puentes y abrir espacios de entendimiento, por lo que es importante manejar las diferencias con criterio, sin sobrerreacciones y siempre pensando en el objetivo común de darle estabilidad al país”, añadió.