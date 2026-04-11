SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Diputados RN blindan a Schalper tras dardos de la UDI por medidas de seguridad escolar

    La molestia de la UDI surgió tras las gestiones de Schalper con la oposición para introducir cambios a la iniciativa del gobierno que pretende restringir el acceso a la gratuidad para estudiantes condenados por hechos de violencia.

    Por 
    Javiera Ortiz

    Diputados de Renovación Nacional (RN) respondieron las críticas emitidas desde la Unión Democrática Independiente (UDI) contra el diputado Diego Schalper, a quien llamaron “llanero solitario” por sus opiniones sobre las gestiones del Ejecutivo en materia de seguridad escolar.

    En concreto, la molestia de la UDI surgió tras las gestiones de Schalper con parlamentarios de oposición para introducir cambios a la iniciativa del gobierno que pretende restringir el acceso a la gratuidad para estudiantes condenados por hechos de violencia.

    Fue el diputado Ricardo Neumann quien emplazó directamente a Schalper por las conversaciones con la oposición. “Espero que las gestiones que el diputado Schalper está llevando adelante con la oposición sean a título personal (...) es un llanero solitario que busca sacar titulares a corto plazo, descolgándose de la bancada oficialista”, arremetió.

    Ante esto, el diputado de RN, Andrés Celis, desdramatizó las críticas. “Yo no veo que sea la postura de la UDI. Veo que la postura de diputados jóvenes recién llegados, hijos de un programa digital, que querían una coalición con republicanos, y le dieron un portazo. Si al diputado Neumann no lo pesca nadie, no es un problema nuestro”.

    Diputados RN blindan a Schalper tras dardos de la UDI por medidas de seguridad escolar DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En esa misma línea, otros parlamentarios se sumaron a las declaraciones de Celis, quienes hicieron un llamado a reforzar las relaciones dentro de la coalición del oficialismo.

    El diputado Mauro González solicitó a los partidos de la coalición que respeten la autonomía de RN. “Creemos firmemente que en una coalición sana las diferencias se expresan con respeto, siempre poniendo por delante los acuerdos que Chile necesita”, sostuvo.

    Por su parte, la diputada Claudia Mora agregó que “cada partido tiene derecho a fijar su propio camino y aportar desde su identidad, y eso es parte de la riqueza de una coalición amplia”.

    “En ese contexto, Diego Schalper ha demostrado ser un gran líder, capaz de generar puentes y abrir espacios de entendimiento, por lo que es importante manejar las diferencias con criterio, sin sobrerreacciones y siempre pensando en el objetivo común de darle estabilidad al país”, añadió.

    Diputados RN blindan a Schalper tras dardos de la UDI por medidas de seguridad escolar PEDRO RODRIGUEZ

    Lee también:

    Más sobre:Renovación NacionalUDIDiego Schalperseguridad escolar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Utilizaron un taladro para cometer el crimen: detienen a tres sujetos por homicidio de un hombre en Tarapacá

    Decretan arraigo nacional para adolescente que portó un arma en colegio de Melipilla

    Tras anuncio de acciones legales: Municipalidad de Huechuraba se desmarca de polémica con 31 Minutos

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Netanyahu afirma que Irán “ya no tiene instalaciones activas de enriquecimiento nuclear” tras ofensiva israelí

    Policía de Nueva York abatió a hombre que apuñaló a tres personas en el metro

    Lo más leído

    1.
    Estuvo 8 días en el cargo: renuncia seremi del Trabajo de Arica y Parinacota por no cumplir requisito de experiencia laboral

    Estuvo 8 días en el cargo: renuncia seremi del Trabajo de Arica y Parinacota por no cumplir requisito de experiencia laboral

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Fulham en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Fulham en TV y streaming

    Utilizaron un taladro para cometer el crimen: detienen a tres sujetos por homicidio de un hombre en Tarapacá
    Chile

    Utilizaron un taladro para cometer el crimen: detienen a tres sujetos por homicidio de un hombre en Tarapacá

    Decretan arraigo nacional para adolescente que portó un arma en colegio de Melipilla

    Tras anuncio de acciones legales: Municipalidad de Huechuraba se desmarca de polémica con 31 Minutos

    Primeros avances en la Ley de Ferias Libres indican cerca de 12.000 contribuyentes inscritos
    Negocios

    Primeros avances en la Ley de Ferias Libres indican cerca de 12.000 contribuyentes inscritos

    Corfo en los Premios Iniciativas Sustentables: cuando el fomento público y la sostenibilidad dejan de ser conversaciones paralelas

    Hub Sustentabilidad celebró una nueva edición de los Premios Iniciativas Sustentables 2025

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios
    Tendencias

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios

    María Popova, filósofa: “Creo que gran parte de la tiranía de nuestro tiempo es la tiranía del yo”

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Con Alexis Sánchez en los minutos finales: el Sevilla logra un triunfo ante un alternativo Atlético de Madrid en LaLiga
    El Deportivo

    Con Alexis Sánchez en los minutos finales: el Sevilla logra un triunfo ante un alternativo Atlético de Madrid en LaLiga

    La Corrida Más Grande de Chile supera las 110 mil personas en todo el país

    Repasa el crucial triunfo del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sobre el Atlético de Madrid en LaLiga

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple
    Tecnología

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Reseña de libros: de Han Kang a Soledad Bianchi
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Han Kang a Soledad Bianchi

    La aventura de Mac DeMarco: “Puedo sacar cosas raras y da igual, no pasa nada”

    Olivier Assayas y su cinta sobre Putin: “Ha abrazado ser la representación del mal de su época”

    Netanyahu afirma que Irán “ya no tiene instalaciones activas de enriquecimiento nuclear” tras ofensiva israelí
    Mundo

    Netanyahu afirma que Irán “ya no tiene instalaciones activas de enriquecimiento nuclear” tras ofensiva israelí

    Policía de Nueva York abatió a hombre que apuñaló a tres personas en el metro

    Congresista Eric Swalwell enfrenta acusación por conducta sexual inapropiada

    Las otras mujeres del caso Pelicot
    Paula

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones

    Marcelina Jancko Calani: tejer para otras, tejer para sí