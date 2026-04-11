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    Steinert detalla aumento de rondas de Carabineros alrededor de colegios “de mayor exposición” por situaciones de seguridad

    A dos semanas del ataque en el liceo Obispo Silva Lezaeta en Calama, en establecimientos de todo el país ha habido suspensión de clases frente a amenazas de masacres o tiroteos.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Ministerio de Seguridad

    Tras participar de una reunión interinstitucional entre los representantes del Ejecutivo en las carteras de Seguridad y Vivienda y las máximas autoridades de la Policía de Investigaciones y Carabineros para coordinar la recuperación de espacios públicos, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, abordó las situaciones de violencia que se han vivido en diversos establecimientos educacionales del país y la respuesta desde la cartera.

    Tras el ataque perpetrado por un estudiante de 18 años en el liceo Obispo Silva Lezaeta de Calama hace poco más de dos semanas, más de 60 establecimientos en todo el país han debido suspender clases frente a amenazas de realización de posibles masacres o tiroteos.

    De hecho, en la región de Antofagasta, durante la jornada del viernes se decidió suspender las clases en todos los establecimientos públicos para desarrollar una “jornada de contención” con las comunidades educativas.

    PEDRO TAPIA/ATON CHILE

    Consultada respecto a la respuesta de la cartera, Steinert enfatizó que están trabajando con los proyectos de ley que buscan agravar las penas contra estudiantes que participen en hechos violentos.

    “También con Carabineros hicimos una programación de rondas más constantes y efectivas alrededor de los colegios que revisten mayor exposición”, informó la secretaria de Estado.

    “No vamos a decir cuáles son por razones obvias también de seguridad, no podemos exponer, hay cosas que nosotros no podemos comunicar, pero sí estamos actuando”, agregó al respecto Steinert.

    Balance de seguridad tras un mes de gobierno

    La ministra de Seguridad también detalló las acciones en que han participado durante este primer mes del gobierno de José Antonio Kast.

    Entre los puntos que resaltó, fue la respuesta tras la muerte del suboficial Javier Figueroa en Puerto Varas, investigada como homicidio, luego que fuera baleado por desconocidos y falleciera días después tras mantenerse inicialmente con muerte cerebral.

    A ello, agregó la instalación de Gendarmería como parte del Ministerio de Seguridad. También el desalojo de la toma en Cerro Chuño en Arica y los operativos de detenidos a nivel nacional.

    Ministerio de Seguridad

    Usted ve que no ha sido poco lo que hemos hecho, y esto en conjunto con Carabineros y Policía de Investigaciones de Chile”, señaló Steinert.

    Particularmente sobre migración, la ministra señaló que deben “seguir trabajando en terreno y seguir recuperando terreno”.

    “También saber quién está en nuestra casa. Es sumamente importante que las personas que han ingresado en forma regular y realizan un trabajo en esto, bienvenidos sean, pero aquellos cuyo ingreso irregular no corresponde tenemos que realizar todas las acciones para que vuelvan a sus países”, agregó al respecto.

    “Tenemos que ver quiénes tienen con órdenes de detención. No es posible que evaden la acción de la justicia y nosotros no hagamos nada. Bueno, ahí estamos con los operativos, tenemos que ordenar el país”, concluyó la jefa de la cartera de Seguridad.

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