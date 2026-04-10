Mineduc suspende este viernes las clases en todos los colegios públicos de Antofagasta para desarrollar “jornada de contención”
La medida, en común acuerdo entre el ministerio y los profesores, es parte del plan de la cartera para entregar apoyo emocional a la comunidad escolar luego del ataque en el liceo Obispo Silva Lezaeta.
Desde el Ministerio de Educación (Mineduc) se acordó con todos los establecimientos públicos de la región de Antofagasta suspender el desarrollo de clases durante este viernes.
Según detallan desde la cartera a La Tercera, la medida “responde a una jornada de contención, efectivamente en todos los colegios públicos, que estaba planificada. Están solo los profesores en los colegios”.
La determinación, explican, responde a un plan “por parte del Mineduc para apoyar la comunidad” tras los hechos ocurridos el pasado 27 de marzo en el liceo Obispo Silva Lezaeta, cuando un estudiante de 18 años realizó un ataque al interior del establecimiento que terminó con una inspectora fallecida y otras cuatro personas heridas.
Desde la cartera señalan que esta acción forma parte del plan de contención y apoyo emocional diseñado por el Ejecutivo que se desarrollaría durante varias jornadas.
Mientras tanto, en la misma región han ocurrido otros hechos de violencia en recintos educacionales. El miércoles, dos estudiantes de la Universidad de Antofagasta fueron detenidos por Carabineros tras ser encontrados con un arma de aire comprimido al interior del recinto.
La situación derivó en la evacuación del Campus Coloso debido a la amenaza originada.
Mientras tanto, la semana pasada también hubo suspensiones específicas en tres colegios de la region: Liceos A14, B13, y escuela F94. Lo anterior, debido a las amenazas de desarrollar hechos de violencia en su interior.
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