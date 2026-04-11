Ruminot destaca primer mes de gobierno y resalta avances con el Congreso y agenda de seguridad

El secretario de Estado señaló que el Ejecutivo mantiene como eje central generar condiciones para acelerar el crecimiento económico y la creación de empleo, apuntando a elevar la expansión del país al 4% y reducir el desempleo al 6% al término del mandato.

No obstante, reconoció dificultades iniciales derivadas del contexto internacional, particularmente por el alza del precio del petróleo a raíz del conflicto en Medio Oriente, lo que obligó al gobierno a adoptar medidas como el ajuste en el precio de los combustibles y la posterior implementación de un plan de mitigación.

En ese contexto, valoró el respaldo del Congreso a estas iniciativas, subrayando que, pese a las críticas, el proyecto fue aprobado casi por unanimidad.

Gobierno destaca primer mes con foco en crecimiento y empleo

Relación con el Congreso y apertura a propuestas

En su rol como encargado de las relaciones con el Parlamento, García Ruminot destacó la disposición del Ejecutivo a escuchar a los distintos sectores políticos.

Como ejemplo, mencionó modificaciones al proyecto de mitigación tras observaciones de parlamentarios, como la exclusión de las pymes del impuesto a los combustibles, lo que calificó como una señal de apertura al diálogo.

“El gobierno sabe escuchar cuando los planteamientos son responsables y van en beneficio del país”, afirmó, enfatizando la intención de avanzar hacia una lógica de acuerdos y “unidad nacional”.

Gobierno destaca primer mes con foco en crecimiento y empleo

Proyecto de Escuelas Protegidas y agenda de seguridad

En materia legislativa, el ministro adelantó que en las próximas semanas ingresarán nuevas iniciativas, entre ellas el proyecto de “Escuelas Protegidas”, impulsado por el Ministerio de Educación.

La propuesta busca enfrentar hechos de violencia en establecimientos educacionales y garantizar el normal desarrollo de las actividades escolares, especialmente en contextos donde la seguridad se ha visto comprometida.

García Ruminot recalcó que el objetivo es asegurar condiciones adecuadas para el aprendizaje de niños y jóvenes, reforzando la presencia del Estado en estos espacios.

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Autocrítica y desafíos

Consultado por eventuales errores, el ministro sostuvo que el gobierno mantiene una evaluación constante de sus decisiones, incorporando críticas constructivas y ajustando sus políticas cuando corresponde.

En esa línea, atribuyó la caída en algunos indicadores de aprobación al impacto del alza de los combustibles, medida que calificó como “impopular, pero necesaria” para evitar un mayor endeudamiento del país.

Pese a ello, aseguró que el Ejecutivo mantiene el foco en su programa y en avanzar con sentido de urgencia en reformas estructurales.