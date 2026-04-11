El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, valoró el inicio del gobierno y aseguró que, a un mes de su instalación, ya es posible observar un “sentido de urgencia” en materia económica y de generación de empleo.

“Un mes de gobierno y se nota el sentido de urgencia, se nota que el crecimiento es prioridad, que la creación de empleo no es solo una cifra y hay que volver a los empleos que creaba Chile hace muy poco tiempo”, afirmó.

El parlamentario sostuvo que este impulso también se ha reflejado en distintos indicadores, tanto en el ámbito económico como en las expectativas. “Se ha notado también en la confianza de los mercados, en los proyectos que ingresan a tramitación ambiental, en el ánimo y en las personas que cotizan, por ejemplo, un crédito hipotecario”, señaló.

Alessandri destaca “sentido de urgencia” del gobierno y llama al Congreso a respaldar agenda pro crecimiento ALEJANDRO ASTORGA

En esa línea, Alessandri enfatizó el rol del Congreso en la concreción de estas medidas, destacando la necesidad de respaldar legislativamente las iniciativas del Ejecutivo.

“La bajada de eso, muchas veces legislativa, tendrá que tener los apoyos en el Congreso, y desde ahí tenemos que estar apoyando”, indicó.

Finalmente, el presidente de la Cámara planteó que el objetivo debe ser recuperar el posicionamiento económico del país en la región. “Tenemos que apoyar para que Chile vuelva a ser líder en América Latina, para que vuelva a ser un país más próspero, y para que las personas de esfuerzo tengan una oportunidad nuevamente de surgir junto a Chile”, concluyó.