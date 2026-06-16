Diputados RN piden sumario en la PDI tras acusar “respuesta insuficiente” a oficio de 2025 que alertó sobre el ingreso de menores haitianos

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) solicitó este martes a la Contraloría instruir una investigación y un eventual sumario administrativo en la PDI, tras conocerse nuevos antecedentes sobre el ingreso irregular de menores extranjeros al país bajo la figura de reunificación familiar.

La acción, impulsada por la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, junto al subjefe de bancada RN, Eduardo Durán, busca esclarecer por qué la institución no entregó información detallada al Congreso al ser requerida en 2025 formalmente sobre esta situación.

Desde la bancada recordaron que la propia diputada Ossandón envió un oficio a las autoridades el 7 de abril de 2025, solicitando antecedentes respecto del ingreso a Chile, desde el 1 de enero de 2024, de niños y adolescentes de nacionalidades haitiana, venezolana y colombiana, incluyendo el número de menores que ingresaron, los vuelos utilizados y las causales migratorias invocadas para autorizar su entrada al país.

Mediante un comunicado, los parlamentarios RN indicaron que, pese a esto, “la respuesta remitida posteriormente por la PDI, en agosto del mismo año, no entregó antecedentes específicos que permitieran determinar la magnitud del fenómeno ni el destino de los menores que ingresaron al territorio nacional, limitándose a referencias generales sobre los mecanismos migratorios utilizados”.

Agregan que, más aún, “la respuesta da cuenta que el registro de ingreso que lleva la PDI por mandato legal no permite clasificar en subcategorías migratorias -como lo es el ingreso por reunificación familiar- y solo registró los ingresos con residencia temporal”.

Ante ello, la diputada Ossandón explicó que la solicitud al ente contralor busca aclarar por qué la información requerida no fue proporcionada oportunamente y por qué se mantiene aún esta “evidente irregularidad” en el registro de quienes ingresan al pais por reunificación familiar, fenómeno que califican como “una debilidad inaceptable de nuestro sistema”.

“Nosotros en abril del año pasado, tras una reunión donde surgió la preocupación de funcionarios vinculados al aeropuerto, tomamos conocimiento de que estaban ingresando numerosos niños solos al país. Por eso oficiamos a la PDI y al poco tiempo obtuvimos una respuesta absolutamente inocua, que en la práctica no aclaraba nada y que solo se escudaba en que se trataba de procesos de reunificación familiar”, indicó la parlamentaria.

“Por eso hoy le pedimos a la Contraloría que realice una auditoría y determine por qué se respondió de esa manera cuando, aparentemente, la institución sí manejaba antecedentes sobre lo que estaba ocurriendo”, agregó.

Por su parte, el diputado Eduardo Durán sostuvo que “lo que está en cuestión no es solo el ingreso de cientos de menores extranjeros al país, sino también la capacidad del Estado para fiscalizar adecuadamente estos procesos. Si el Congreso solicitó información específica y esta no fue entregada de forma completa, corresponde determinar si existieron omisiones, negligencias o decisiones administrativas que hoy deben ser esclarecidas”.

Desde RN enfatizaron que el objetivo del oficio es determinar eventuales responsabilidades administrativas y asegurar que todas las instituciones involucradas entreguen información completa y transparente respecto de esta situación. Asimismo, relevaron que el interés central es “conocer con precisión cuántos menores ingresaron al país bajo esta modalidad, quiénes fueron los responsables de su recepción y cuál ha sido el seguimiento realizado por las autoridades competentes para garantizar su protección y resguardo”.