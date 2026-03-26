Diputados UDI piden al gobierno retrasar pago de permiso de circulación y de la primera cuota de contribuciones

En el marco del alza de combustibles, tres diputados de la UDI solicitaron al gobierno retrasar pago del permiso de circulación -cuyo plazo vence el 31 de marzo- y de la primera cuota de contribuciones -que finaliza en abril-.

En concreto, los gremialistas Jaime Coloma, Eduardo Cretton y Ricardo Neumann, propusieron extender hasta el 31 de diciembre de este año el pago del permiso de circulación y además, permitir que el pago -del impuesto territorial- se pueda dividir en las tres cuotas siguientes.

Lo anterior, según manifestaron los legisladores, va en línea con la propuesta del gobierno de eliminar las contribuciones de la primera vivienda, en especial la de los adultos mayores.

“Estamos absolutamente conscientes de que la situación fiscal que heredaron las actuales autoridades es estrecha y que no hay espacio para medidas irresponsables. Sin embargo, sí creemos que el Ejecutivo aún puede realizar un último esfuerzo y adoptar medidas adicionales que no comprometan la recaudación fiscal”, plantearon.

Para avanzar, los tres parlamentarios gremialistas anunciaron que durante esta tarde enviarán una carta al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, solicitando que evalúe dichas propuestas.