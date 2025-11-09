Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

La mañana de este domingo, Cristián Valenzuela, vocero del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, declaró que desde el comando republicano no planean entrar en discusiones relacionadas a Derechos Humanos.

En conversación con el programa Estado Nacional, de 24 Horas, Valenzuela expresó: “En esta campaña nosotros nos íbamos a enfocar en los dolores, en las urgencias, en las vivencias que los chilenos tienen hoy día. Y hoy día, los chilenos están enfrentando una crisis de seguridad como no habían visto antes”.

En ese sentido, el abogado se desmarcó de posibles debates relacionados a Derechos Humanos: “ Yo no voy a entrar en ese debate, y nosotros no vamos a entrar , nos pregunten 15 veces sobre esto, porque tomamos la decisión de preocuparnos de las urgencias de los chilenos”.

Las declaraciones del vocero se dieron luego de que el senador, Ricardo Lagos Weber, quien además es vocero del comando de la candidata presidencial, Jeannette Jara (PC), criticara la permanencia de la figura de Augusto Pinochet en los candidatos de oposición .

“Lo que hablan en el fondo es regularizar por completo el tema de Derechos Humanos, trivializar algo que es muy grave, la figura de Pinochet en la derecha chilena, en los tres candidatos presidenciales, sigue siendo un tema, como que no los deja deja avanzar”.

El senador Ricardo Lagos Weber.

Ante las acusaciones de Lagos Weber, Valenzuela respondió de forma enfática: “En diciembre de este año se cumplen 19 años de la muerte de Pinochet. Y los únicos que lo traen a colación son los los candidatos de la izquierda , las personas de la izquierda”.

Además, puntualizó contra el gobierno, expresando que “el que gobierna hoy es Gabriel Boric, quien ganó legítimamente. Si él cree que la urgencia esta semana era hablar sobre Punta Peuco, es su decisión. Nosotros ofrecemos otro tipo de gobierno”.

En ese sentido, el presidente del PC, Lautaro Carmona, criticó la respuesta de Valenzuela a Lagos Weber, señalando: “Yo no lo acepto, porque hay ciertos códigos que tienen que ver con la contextura de cada persona. Ahí hay una agresión al concepto casi ético, valórico que tienen los seres humanos de cómo van a intentar entregar una causa que tiene tanto fondo para ellos”.

Así, Carmona expresó: “Yo creo que ahí estamos alterando y haciendo una tergiversación del tema de fondo que está discutiendo”.