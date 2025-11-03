OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Nacional

Los detalles del decreto con el que el gobierno cambió Punta Peuco de una cárcel especial a una común

El escrito de cuatro páginas fundamenta las razones de la administración del Presidente Gabriel Boric para cambiar la denominación del recinto, hasta ahora, dedicado a violadores de derechos humanos. "No resulta plausible mantener un establecimiento penitenciario especial", se lee en el decreto.

José Carvajal VegaPor 
José Carvajal Vega
Imagen del exterior de la cárcel de Punta Peuco, ubicada en la comuna de Tiltil.

Este lunes, el gobierno informó la toma de razón, por parte de la Contraloría, al decreto supremo con el que la administración del Presidente Gabriel Boric concretó el cambio el estatus de Punta Peuco, pasando de un recinto penal -donde están recluidos los condenados por violación a los derechos humanos durante la dictadura- a un establecimiento penitenciario común.

El decreto, al cual tuvo acceso La Tercera, fue visado con alcances por la Contraloría el pasado miércoles 29 de octubre por la contralora (s) Carolina Requena. En cuatro páginas, el Ejecutivo fundamentó y expuso los cambios normativos aplicados para cambiar el régimen de la cárcel ubicada en la comuna de Tiltil, construida en 1995 y que alberga actualmente a poco más de 140 presos.

Al comienzo del escrito -titulado como “Modifica el Decreto Suprema N° 580 de 1995 que crea establecimiento penal en comuna de Tiltil con la denominación que indica"- especifica todas las regulaciones citadas para efectuar el cambio de régimen del recinto. Especialmente, como dice su título, el decreto del Ministerio de Justicia con el que se que creó dicho recinto penal durante la administración del expresidente Eduardo Frei.

Junto con citar regulación penal sobre trato igualitario, la cartera encabezada por el ministro Jaime Gajardo (PC) fundamenta las razones para dar término al régimen especial de la cárcel para condenados por delitos de lesa humanidad, la que ahora también recibirá a reos de otros ilícitos.

“No resulta plausible mantener un establecimiento penitenciario especial de las características del Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco, razón por la cual, en mérito de las circunstancias y preceptivas enunciadas, esta autoridad dispondrá, a través del presente acto administrativo, la modificación del Decreto Supremo N° 580 de 1995, del Ministerio de Justicia, en el sentido de cambiar la denominación y finalidad del establecimiento penitenciario creado", se lee en el decreto que tomó razón la Contraloría.

El detalle de los cambios normativos

Los cambios que establece el decreto, en su segundo apartado, son variados y todos respecto al decreto que creó la cárcel de Punta Peuco. El primero lo que hace es suprimir la palabra “especial” con el que se denominaba la cárcel.

Seguido de aquello, también elimina el párrafo del decreto de 1995 con el que se justificaba “la necesidad de que exista un establecimiento penitenciario que reúna especiales condiciones de seguridad, que asegure la integridad física y síquica de las personas que permanecerán en él, a quienes debe prestarse dicho tratamiento en atención a la particularidad de sus condiciones personales”.

Sobre las modificaciones al mismo Decreto Supremo N° 580, se estipula reemplazar el nombre “Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco” por el de “Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil”, la nueva denominación de la cárcel, lo que también fue destacado por Boric este lunes.

Punta Peuco hasta ahora cuenta con dos canchas, una de ellas es de tenis.

Por último, también se pide reemplazar la especificación de la dirección y administración de esa cárcel por una más detallada: “Se deja constancia que la dirección y administración del establecimiento penitenciario que se crea corresponderá a Gendarmería de Chile y se regirá por lo establecido en el Decreto Supremo N° 518, de 1998, del Ministerio de Justicia, que aprueba el ‘Reglamento de Establecimientos Penitenciarios’ y por la demás normativas vigentes aplicables’“.

“Es también un acto de justicia”

El fin del régimen especial de Punta Peuco fue anunciado por el Presidente Boric durante la cuenta pública del 1 de junio pasado. El decreto que concretó dicho cambio, según da cuenta el escrito, se emitió por parte de Justicia el 19 de junio hacia la Contraloría. Ocho días antes de aquello, citan, se recibió un informe de Gendarmería refiriéndose al cambio.

De hecho, el mismo Mandatario destacó este lunes que “como lo dije en mi última cuenta pública, el hecho de que Chile mantuviera un penal especial como este no tiene justificación".

Junto con afirmar que se están realizando obras en la cárcel para adaptarla a su nueva denominación, afirmó que “esta es una decisión que se hace con la perspectiva de optimizar recursos, pero es también un acto de justicia (...) Desde hoy en Chile no existen presos de primera y segunda categoría y las plazas van a ser distribuidas según criterios de seguridad y ya no de privilegio”.

El Presidente Boric anunciando la toma de razón del decreto con el que se modifica la calificación de la cárcel de Punta Peuco.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), destacó que con este cambio, la cárcel de Punta Peuco “pasa a convertirse en un penal común, como siempre debió haber sido”.

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, señaló que “el Presidente está de salida y todo lo que hace hoy día es pensando en su supuesto legado, pero es tarde”.

El también abanderado presidencial Johannes Kayser (Partido Nacional Libertario) dijo que con esta decisión se “está cometiendo una violación a los derechos humanos”. Mientras que Marco Enríquez-Ominami, por su parte, aseguró que “nos parece bien que el penal de Punta Peuco deje de ser un penal de privilegios, eso sí, también nos gustaría nivelar hacia arriba”.

El visto bueno que hizo Contraloría generó que la presidenta de la Fundación Justicia y Verdad, Loreto Iturriaga, y el abogado de esa fundación, Raúl Meza, ingresaran este martes un recurso de protección ante la Corte de Santiago, alegando una vulneración al “derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de internos adultos mayores con enfermedades crónicas terminales”.

Más sobre:Punta PeucoDerechos HumanosFin de Punta PeucoCárcelesGendarmeríaMinisterio de Justicia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jara se reúne con Tohá y figuras de la ex Concertación, en medio de discusión por “cambios” en campaña del balotaje

Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras asilo político a ex primera ministra Betssy Chávez

Entel aumenta en 11% sus ganancias entre enero y septiembre: utilidades suman US$ 75 millones

Oposición fija tres condiciones claves para destrabar Presupuesto 2026

Informe revela que el sector privado es el que más invierte en I+D, pero es menor al promedio de la OCDE

Ganancias de las AFP suben 16% a septiembre impulsadas por mayores ingresos y rentabilidad del encaje

Lo más leído

1.
La indignación de RN por apoyo de Desbordes a candidato republicano: “Es una falta de consecuencia y lealtad política”

La indignación de RN por apoyo de Desbordes a candidato republicano: “Es una falta de consecuencia y lealtad política”

2.
PDI detiene a cuñado en investigación por muerte de padre y sus dos hijos en La Reina

PDI detiene a cuñado en investigación por muerte de padre y sus dos hijos en La Reina

3.
Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

4.
Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

5.
Así se reparte el tesoro pirata: quiénes son los dueños de Coquimbo Unido

Así se reparte el tesoro pirata: quiénes son los dueños de Coquimbo Unido

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Servicios

Cuándo y a qué hora es el próximo debate presidencial

Cuándo y a qué hora es el próximo debate presidencial

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Rating del domingo 2 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 2 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Jara se reúne con Tohá y figuras de la ex Concertación, en medio de discusión por “cambios” en campaña del balotaje
Chile

Jara se reúne con Tohá y figuras de la ex Concertación, en medio de discusión por “cambios” en campaña del balotaje

José Carlos Meza (republicano): “Que Chile Vamos haya subido el tono con el gobierno es una estrategia electoral más”

Mayores de 60 años ya son uno de cada cinco habitantes en Chile y se proyectan como el grupo más numeroso en 2044

Entel aumenta en 11% sus ganancias entre enero y septiembre: utilidades suman US$ 75 millones
Negocios

Entel aumenta en 11% sus ganancias entre enero y septiembre: utilidades suman US$ 75 millones

Oposición fija tres condiciones claves para destrabar Presupuesto 2026

Informe revela que el sector privado es el que más invierte en I+D, pero es menor al promedio de la OCDE

Qué se sabe de la presunta denuncia de Millie Bobby Brown contra David Harbour, su compañero de elenco en Stranger Things
Tendencias

Qué se sabe de la presunta denuncia de Millie Bobby Brown contra David Harbour, su compañero de elenco en Stranger Things

Quién es Emily Armstrong y cómo llegó a ser la flamante vocalista de Linkin Park

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Palestino le gana a Limache y le mete presión a la U en la lucha por los puestos de clasificación a las copas internacionales
El Deportivo

Palestino le gana a Limache y le mete presión a la U en la lucha por los puestos de clasificación a las copas internacionales

Santiago 2025: Alexander Salas y María Jesús Lara suman oros para Chile en los 100 metros

Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Novak Djokovic por el ATP de Atenas

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil
Finde

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

El mexicano Gonzalo Celorio obtiene el Premio Cervantes 2025, el galardón más importante de la literatura en español
Cultura y entretención

El mexicano Gonzalo Celorio obtiene el Premio Cervantes 2025, el galardón más importante de la literatura en español

Edo Caroe se toma el Teatro Oriente con su nuevo show durante noviembre

El escritor argentino Pablo Maurette gana el Premio Herralde de Novela 2025

Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras asilo político a ex primera ministra Betssy Chávez
Mundo

Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras asilo político a ex primera ministra Betssy Chávez

“Ya no puedo más”: La renuncia del presidente de Valencia a un año de mortales inundaciones que abre crisis en el PP

Por qué Trump ahora amenaza con una acción militar en Nigeria

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso
Paula

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week