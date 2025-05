El anuncio búmeran de Winter sobre la donación a Bomberos de su dieta parlamentaria

“Hasta el momento he mantenido mi trabajo como diputado invariablemente. Sin embargo, he tomado la decisión de, de aquí a lo que queda de las primarias, renunciar a la dieta parlamentaria y a los viáticos, a la bencina, etcétera”, dijo la mañana de este jueves el candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, en radio La Clave.

Inmediatamente explicó que “eso tampoco se puede legalmente. Mi equipo y yo hemos estado en conversaciones con la administración de la Cámara de Diputados. Se ha intentado otras veces, no se puede, razón por la cual hemos decidido donar la dieta parlamentaria a Bomberos”.

El diseño del anuncio de Winter consideraba darlo a conocer justamente en dicha entrevista radial, para luego reforzarlo con un comunicado público, audio y video, y así fue. Sin embargo, en el comunicado se detallaba algo distinto a lo que el propio candidato había explicado: las asignaciones.

“La totalidad de la dieta y sus asignaciones, correspondientes a gastos operacionales como bencina, serán donadas a Bomberos de Chile”, especifica el documento que dieron a conocer desde el comando durante la misma mañana.

Consultados por La Tercera, en la Secretaría de la Cámara de Diputados aclararon que los parlamentarios no pueden donar sus asignaciones. En cuanto a la dieta, no tienen impedimento, pero las inasistencias -a sesiones de Sala y comisiones- que no estén justificadas consideran una multa de $73.000 que se descuenta a su dieta, por lo que el remanente será lo que finalmente tendrá disponible para transferirlo a la institución voluntaria.

En la corporación, detallan que fue la jefa de campaña de Winter, la diputada Gael Yeomans (FA), quien realizó las consultas sobre esta idea, por lo que ya tenían clara esta letra chica del anuncio. La consulta la hizo directamente con el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros. Eso sí, comenta la misma fuente, el contacto se efectuó recién la mañana de este jueves.

De todas maneras llamó la atención que contando con esta información y que el propio candidato lo informó de forma correcta en la entrevista, se comunicara que Winter también renunciaría a sus asignaciones.

Tras las preguntas de este medio, en el comando reafirmaron que “la donación de su dieta no tiene ningún tipo de impedimento”.

Pero explicaron que “en el caso de las asignaciones, hay que hacer una precisión, en esta etapa los gastos relativos a viáticos y movilización del parlamentario no se rendirán, por lo tanto, esos dineros quedan a disposición del Congreso Nacional”.

Respecto a si habían tenido contacto previo con Bomberos para coordinar la concreción de la iniciativa, respondieron que “se están realizando las gestiones para materializar la donación a la institución”.

El round con Mulet

La idea de este anuncio también era apuntar al diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. De hecho la propia Yeomans lo interpeló a través de un video.

“Diputado Kaiser, ¿usted va a donar su dieta como lo hizo el candidato Gonzalo Winter o va a hacer campaña con el sueldo del Congreso?”, dijo la jefa de campaña del abanderado del Frente Amplio.

Sin embargo, el tema también pasó a llevar a uno de los contendores de Winter en las primarias, el diputado y abanderado presidencial de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet.

Con Mulet se generó una controversia. El candidato de la FRVS tuvo que salir a referirse a esta idea y descartó aplicar una medida como la de su aniversario frenteamplista.

“Yo no voy a tomar el mismo camino. Yo trabajo siempre, desde muy joven, desde niño diré, y la verdad es que voy a seguir cumpliendo con mi labor parlamentaria, con mi distrito, con el Congreso, porque creo que es lo que corresponde. Éticamente, siempre he sido muy preocupado de cumplir mis compromisos y ese sentido de mente no lo voy a dejar de lado ahora por la candidatura presidencial”, señaló Mulet.

Y agregó: “Estos gestos hay que hacerlos muchas veces en otro tipo de oportunidad. Yo, por lo demás, lo hice durante la pandemia, doné parte mi dieta a una serie de instituciones, regularmente, porque creo que era la oportunidad de hacerlo en la urgencia. Hoy día es más bien un gesto de campaña que no participo de él. Yo cumplo con mi trabajo”.

Durante la tarde el equipo de Winter reforzó el anuncio con publicaciones a través de las redes sociales de Winter.

No es primera vez que este año se genera una controversia por este tema. El episodio anterior lo protagonizó la candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, quien tras los cuestionamientos por no renunciar al cargo de ministra del Trabajo antes de ser proclamada arremetió contra Kaiser.

“Es bueno que todos cumplan con la misma regla, así que ese que está de diputado, el diputado Kaiser, y que está ganando sueldo a costa de todos los chilenos mientras está haciendo campaña, podría hacer lo mismo. Creo que sería sano para la democracia”, dijo Jara.

Kaiser le respondió en esa oportunidad con una publicación en su cuenta de X, donde dijo que “hay una diferencia esencial entre un ministro y un parlamentario. Uno, el parlamentario elegido por la gente y elegido por todo un período no tiene la posibilidad de renunciar”.

Sin embargo, eso dejó en una posición incómoda al propio Winter, que en ese momento no había anunciado que donaría su dieta, además de Mulet y de quien para esa fecha era el precandidato del Partido Liberal, el diputado Vlado Mirosevic.