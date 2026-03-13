El capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda sería el primer indultado por José Antonio Kast

El capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda sería la primera persona indultada por el Presidente José Antonio Kast.

La información fue dada a conocer por la periodista Mónica Pérez en el programa Hablemos en Off de Radio Duna, quien detalló que cuando ocurrieron los hechos por los cuales fue condenado, Faúndez Sepúlveda sufre problemas de salud mental, situación por la cual se intentó gestionar su baja inmediata del Ejército, algo que no se concretó.

Faúndez Sepúlveda fue sentenciado a una pena de 15 años de presidio, por el delito consumado de violencia innecesaria causando la muerte de Romario Wladimir Veloz Cortés, y dos delitos consumados de violencia innecesaria causando lesiones graves a Rolando Alberto Robledo Vergara y César Antonio Véliz Cortés. Los ilícitos fueron cometidos el 20 de octubre de 2019 en la ciudad de La Serena.

Durante la noche del jueves, Kast expresó que “la facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”.

Según explicó en entrevista con Canal 13, no se tratará de una medida general, sino que se está avanzando en una línea de revisión “caso a caso”. Según detalló, el objetivo de avanzar en esa línea es “recuperar la paz con diálogo”.

“Yo entiendo que a alguien que se sienta víctima de una situación como esa le cueste mucho superar. Pero miremos lo que ha sucedido en otros países, miremos nuestra historia y aquí hay que partir perdonando”, mencionó.