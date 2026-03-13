SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    El capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda sería el primer indultado por José Antonio Kast

    Faúndez Sepúlveda fue sentenciado a 15 años de presidio por el delito consumado de violencia innecesaria, provocando la muerte de una persona y dos delitos consumados de violencia innecesaria causando lesiones graves.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    ejercito

    El capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda sería la primera persona indultada por el Presidente José Antonio Kast.

    La información fue dada a conocer por la periodista Mónica Pérez en el programa Hablemos en Off de Radio Duna, quien detalló que cuando ocurrieron los hechos por los cuales fue condenado, Faúndez Sepúlveda sufre problemas de salud mental, situación por la cual se intentó gestionar su baja inmediata del Ejército, algo que no se concretó.

    Faúndez Sepúlveda fue sentenciado a una pena de 15 años de presidio, por el delito consumado de violencia innecesaria causando la muerte de Romario Wladimir Veloz Cortés, y dos delitos consumados de violencia innecesaria causando lesiones graves a Rolando Alberto Robledo Vergara y César Antonio Véliz Cortés. Los ilícitos fueron cometidos el 20 de octubre de 2019 en la ciudad de La Serena.

    Durante la noche del jueves, Kast expresó que “la facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”.

    Según explicó en entrevista con Canal 13, no se tratará de una medida general, sino que se está avanzando en una línea de revisión “caso a caso”. Según detalló, el objetivo de avanzar en esa línea es “recuperar la paz con diálogo”.

    “Yo entiendo que a alguien que se sienta víctima de una situación como esa le cueste mucho superar. Pero miremos lo que ha sucedido en otros países, miremos nuestra historia y aquí hay que partir perdonando”, mencionó.

    Más sobre:José Santiago Faúndez SepúlvedaEjércitoJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jair Bolsonaro es trasladado de urgencia al hospital

    Bolsas mundiales vuelven a caer por preocupación ante alza del petróleo, pero Wall Street da señales de recuperación

    Al menos seis lesionados deja accidente entre bus y camión en la Ruta 5 Sur en Talca

    Petróleo se mantiene sobre los US$ 100 mientras la guerra entre EE.UU. e Irán se acerca a su tercera semana

    Primer ministro de India felicita a Kast por asumir como Presidente: “Espero trabajar estrechamente con él para seguir fortaleciendo las relaciones”

    Israel anuncia la muerte de varios “terroristas” de Hezbolá en una operación terrestre en el sur de Líbano

    Lo más leído

    1.
    “Estamos estudiando caso a caso”: Presidente Kast anuncia indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social

    “Estamos estudiando caso a caso”: Presidente Kast anuncia indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social

    2.
    Alianza del PS y el PPD con la derecha genera primer quiebre en la oposición y enreda acuerdo por comisiones en el Senado

    Alianza del PS y el PPD con la derecha genera primer quiebre en la oposición y enreda acuerdo por comisiones en el Senado

    3.
    Senadora Balladares (RN) plantea que “ni el Senado ni la Cámara tienen unas mayorías claras”

    Senadora Balladares (RN) plantea que “ni el Senado ni la Cámara tienen unas mayorías claras”

    4.
    “Su desempeño no ha sido satisfactorio”: ministro Poduje confirma que solicitó renuncia de directora del Serviu del Biobío

    “Su desempeño no ha sido satisfactorio”: ministro Poduje confirma que solicitó renuncia de directora del Serviu del Biobío

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    El capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda sería el primer indultado por José Antonio Kast
    Chile

    El capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda sería el primer indultado por José Antonio Kast

    Al menos seis lesionados deja accidente entre bus y camión en la Ruta 5 Sur en Talca

    Nueva fiscalización masiva de extranjeros en Plaza de Armas: Más de 130 personas fueron fiscalizadas

    Bolsas mundiales vuelven a caer por preocupación ante alza del petróleo, pero Wall Street da señales de recuperación
    Negocios

    Bolsas mundiales vuelven a caer por preocupación ante alza del petróleo, pero Wall Street da señales de recuperación

    Petróleo se mantiene sobre los US$ 100 mientras la guerra entre EE.UU. e Irán se acerca a su tercera semana

    TDLC rechaza solicitud de AB InBev en disputa con CCU por acuerdos con locales

    NOAA adelanta el posible retorno del fenómeno El Niño que sería “históricamente intenso”
    Tendencias

    NOAA adelanta el posible retorno del fenómeno El Niño que sería “históricamente intenso”

    Cómo hacer el método escandinavo del sueño para dormir mejor

    Cómo es el renovado showroom de H&M en Santiago donde adelantó su colección otoño/invierno

    Fórmula 1: los motivos detrás del bochornoso comienzo de temporada de Aston Martin
    El Deportivo

    Fórmula 1: los motivos detrás del bochornoso comienzo de temporada de Aston Martin

    ¿Haaland a LaLiga? Candidatos a la presidencia del Barcelona prometen fichar a la figura del Manchester City

    Pifias, insultos y banderas en su contra: el hostil recibimiento al Dibu Martínez en Francia

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Una guía para no perderse en Lollapalooza 2026 y dónde ver el festival por streaming
    Cultura y entretención

    Una guía para no perderse en Lollapalooza 2026 y dónde ver el festival por streaming

    Sabrina Carpenter ya está en Chile: la historia de amistad y fanatismo que la une a Taylor Swift

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo

    Jair Bolsonaro es trasladado de urgencia al hospital
    Mundo

    Jair Bolsonaro es trasladado de urgencia al hospital

    Primer ministro de India felicita a Kast por asumir como Presidente: “Espero trabajar estrechamente con él para seguir fortaleciendo las relaciones”

    Israel anuncia la muerte de varios “terroristas” de Hezbolá en una operación terrestre en el sur de Líbano

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    Paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta