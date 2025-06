El duro emplazamiento de Matthei a Tohá en cara a cara por permisología: “No distorsione los argumentos”

En el marco de los debates de cara a la elección presidencial de noviembre de este año, las candidatas Evelyn Matthei (Chile Vamos) y Carolina Tohá (Socialismo Democrático) se midieron este miércoles en un cara a cara.

El contexto fue la participación de ambas aspirantes a La Moneda en un panel en el encuentro “Destrabando la permisología: simplificar y agilizar para volver a crecer”, organizado por Icare.

En el espacio, que fue el primero de un ciclo de encuentros, el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, y el exministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, presentaron previamente el informe titulado “Con Permiso para Crecer: 30 propuestas para destrabar la inversión en Chile”. El estudio fue comentado por el coordinador de regulación económica del Ministerio de Hacienda, Francisco Saffie.

Fue en medio del desarrollo del panel, y luego de una serie de alusiones de Tohá, que Matthei decidió responder. En concreto, la abanderada del Socialismo Democrático apuntó a su contendora por su postura sobre el rol del Estado, su conocimiento del sector público y de sesgo sobre los funcionarios de este sector.

“Le pediría a Carolina que no se enoje. Yo no estoy peleando con ella. No estoy peleando con este gobierno. No estoy peleando con nadie. Quiero sacar al país adelante”, retrucó la exalcaldesa de Providencia.

A eso agregó: “También le pediría que, por favor, no distorsione los argumentos. Yo, en ningún momento he dicho que hay que echar a la gente de izquierda ni poner gente de derecha. Hay gente de izquierda que ha hecho muy bien su trabajo”.

“Lo que tenemos que tratar de hacer es no caricaturizar lo que dice el otro, porque Carolina una y otra vez caricaturiza lo que yo he dicho, y después le pega la caricatura que ella misma construyó”, remarcó.

En ese punto, Matthei afirmó: “Quiero señalar que yo estuve absolutamente de acuerdo, por ejemplo, de llegar a un acuerdo en la reforma provisional. Y nos han criticado mucho para haber llegado a ese acuerdo. Y yo creo que le hizo muy bien a nuestro país. Y ojalá podemos llegar a muchos otros acuerdos, en muchas otras cosas”.