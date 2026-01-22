SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    El llamado que atendió padre e hija bomberos mientras se incendiaba su casa en Lirquén

    Julia Gutiérrez, de 18 años, atendía sus primeros llamados de incendios junto a su padre cuando las alertas llegaron a su casa.

    Shelmmy CarvajalPor 
    Shelmmy Carvajal
    20/01/2026 - LIRQUEN - Fotos: Pedro Rodriguez / La Tercera Pedro Rodriguez

    El viernes 16 de noviembre, Julia Gutiérrez de 18 años, celebró con una comida familiar su ascenso a voluntaria en la Tercera Compañía de Bomberos de Lirquén. Hace cuatro años que se desempeñaba como cadete, siguiendo la herencia de su padre, Óscar Gutiérrez, quien hace 23 años atiende los llamados de incendios que reciben en la localidad costera de la comuna de Penco, región del Biobío.

    Tras los festejos, el sábado, cerca de las once de la mañana, atendió su primera emergencia. “Fui con mi papá y otros cinco compañeros. Estaba muy nerviosa, pero no era nada grave. Era un llamado por fuego en los pastizales del sector Antenas. Se supone que sería rápido", relata Julia a La Tercera.

    Sin embargo, el siniestro escaló en cuestión de minutos. La bombera recuerda: “Todos estábamos en shock porque veíamos mucho fuego, la gente gritando. Al principio no sabía qué hacer. Mientras intentábamos controlar el fuego nos llega la alerta SAE para evacuar, es la primera vez desde hace años que nos suena”.

    Las notificaciones comenzaron a estallar en los celulares de los voluntarios, que veían como se extendía la alarma hacia otras zonas.

    Mi papá me dijo de que me subiera al carro porque el humo me estaba afectando y veía borroso. Me agarró del cuello del chaleco y me tiró al carro. No quería que me pasara nada. En ese momento justo el fuego se abalanza hacia nosotros y me caen troncos quemados en los pies. Me quemé toda la parte del pie, pero no me pasó nada más que eso”, dice Julia.

    Lirquén tras los incendios. Pedro Rodriguez / LA TERCERA

    A las cuatro de la tarde ya estaban en el cuartel y una nube de humo negro se instaló sobre Lirquén. Los llamados a bomberos comenzaron a surgir desde las poblaciones.

    Durante la noche, Julia y su padre estuvieron a cargo de la evacuación de la población Ríos de Chile, que tiene –hasta ahora– 17 de los 19 fallecidos por los incendios.

    “Para nosotros fue demasiado doloroso, porque muchos voluntarios y sus familias vivían en Ríos de Chile y veían cómo se estaban quemando sus departamentos. Mis compañeros estaban llorando mientras evacuaban a la gente, a sus propios vecinos y familia”, lamenta Julia.

    En medio de la emergencia, su padre, Óscar Gutiérrez recibe un llamado de su esposa: se estaba incendiando Séptimo de Línea, donde vivía hace más de 30 años junto a padres, su esposa y sus cuatro hijos, entre ellos, Julia.

    20/01/2026 - LIRQUEN - Fotos: Pedro Rodriguez / La Tercera Pedro Rodriguez

    “Mi papá no quería salir, quería cuidar su casa de toda una vida, donde nos criamos. Lo obligué, con mi hermano que también es bombero lo sacamos a la fuerza”, afirma Óscar.

    Por orden de Óscar, la familia Gutiérrez se refugió en la playa de Lirquén: “Le dije a mi señora que se quedaran ahí, que ahí no iba a llegar el fuego”. Si bien, destaca que en su familia están todos a salvos, Julia lamenta no haber podido salvar a sus perros y gatos que no alcanzaron a salir de la casa.

    El incendio arrasó con la casa de los Gutiérrez y con la vivienda de otros diez miembros de la Tercera Compañía de Lirquén, donde están recibiendo donaciones para ellos y los otros cientos de vecinos damnificados.

    El superintentende de Bomberos de Lota, Luis Solar, está a cargo del catastro de los voluntarios afectados. Hasta ahora son 23 contabilizando los de Penco, Lirquén y Tomé. Sin embargo, no descarta que esa cifra siga aumentando.

    NOCHE LIRQUEN MARIO TELLEZ

    Óscar Gutiérrez cuenta que no quedó nada de su casa de infancia. Él y su hija se encuentran durmiendo en La Tercera Compañía de Lirquén. “Estamos ahí no solo porque ahora no tenemos casa, porque ahora la población nos necesita todo el tiempo”.

    Revisa aquí los canales de ayuda que dispuso la compañía para ayudar a los voluntarios damnificados.

