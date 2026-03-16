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    Política

    El oscilante rol del Partido Nacional Libertario en el Congreso tras la llegada de Kast a La Moneda

    La colectividad liderada por Johannes Kaiser se posiciona como un actor clave para la gobernabilidad del nuevo gobierno. Con una bancada capaz de inclinar votaciones en el Congreso, el partido promete respaldo a La Moneda, pero advierte que no dudará en tensionar la relación si las reformas se alejan de su ideario libertario.

    Por 
    Franco Cicchetti
     
    Josefa Sciammaro

    Con el cambio de mando ya concretado y el Presidente José Antonio Kast en ejercicio en el Palacio de La Moneda, el rebaraje de fuerzas en el Congreso entra en su fase decisiva. En este nuevo mapa de poder, el Partido Nacional Libertario (PNL) se posiciona como una pieza estratégica para el oficialismo.

    La colectividad liderada por Johannes Kaiser, que acaba de cumplir su primer año y se consolidó como la fuerza de derecha con más militantes inscritos, llega a este ciclo con una bancada de ocho diputados y una senadora electa. Se trata de votos que podrían inclinar la balanza en proyectos clave del Ejecutivo.

    Desde la directiva plantean que, frente al Ejecutivo, pretenden tener un modelo de colaboración vigilante. Esto quiere decir que no actuarán como un “vagón de cola” del gobierno ni como una oposición destructiva. El objetivo, señalan, es respaldar las reformas de La Moneda, siempre que no colisionen con el ideario libertario y apunten a reducir el tamaño del Estado.

    Johannes Kaiser delineó esta postura al asegurar que el respaldo dependerá del mérito de cada iniciativa. Si bien el timonel proyecta pocos focos de conflicto debido a la evidente cercanía ideológica con La Moneda, advirtió de entrada que “cuando los haya, los vamos a levantar”.

    Esa sintonía con matices fue explicitada por el vicepresidente de la tienda, Hans Marowski. El dirigente apuesta por que la colectividad tenga un rol relevante en medidas enfocadas en recuperar la seguridad, controlar la inmigración ilegal e impulsar el crecimiento económico.

    Sin embargo, fijó un límite claro sobre el comportamiento de la bancada frente al Ejecutivo: “Seremos críticos cuando corresponda si vemos que esos objetivos se diluyen”.

    La prosecretaria del PNL, Karina Sapunar, aterrizó estas condiciones y fijó el estándar con el que medirán al nuevo gobierno.

    “Si el gobierno combate la inmigración ilegal, la delincuencia y baja impuestos, contará con nuestro apoyo. Pero si el camino es crear más ministerios, subir impuestos o llenar el Estado de operadores políticos, no lo tendrá”, sentenció.

    La reunión con Segpres y el descarte de las “líneas rojas”

    El vicepresidente de la tienda, Hans Marowski, junto al diputado Pier Karlezi sostuvieron una reunión con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García, y la subsecretaria de la cartera, Constanza Castillo, para revisar en detalle la agenda legislativa que el Ejecutivo impulsará durante sus primeros 90 días de instalación.

    Según fuentes cercanas a Segpres, ambas partes coincidieron en lo presentado. Desde la tienda transmiten absoluta conformidad, dado que las prioridades de La Moneda van en estricta sintonía con el programa que ellos mismos respaldaron.

    El nivel de entendimiento logrado permitió despejar los fantasmas de un bloqueo anticipado. Los representantes libertarios ni siquiera tuvieron la necesidad de poner sobre la mesa eventuales “líneas rojas”.

    Para la diputada Paulina Muñoz, del PNL, el concepto de fijar límites intransigentes representa una lectura equivocada de la naturaleza del partido. “No vamos a ser una oposición, apoyaremos al gobierno en todo lo que sea favorable para el país (...). Nosotros actuamos de forma independiente del gobierno, por eso no estamos ahí”, sentenció. Visión que, en cierto modo, contrasta con la del timonel de su partido.

    Las líneas ideológicas del PNL

    Si en la arena legislativa el PNL exhibe una calculada disposición al pragmatismo con La Moneda, en el terreno ideológico la colectividad le fija a José Antonio Kast un cerco radical e inamovible.

    La colectividad se sustenta en la defensa del liberalismo económico, la protección de la civilización occidental cristiana, el resguardo de la vida desde la concepción y la familia —formada por un hombre y una mujer— como núcleo fundamental de la sociedad.

    Esta disputa doctrinaria tiene un adversario claro. El líder libertario, Johannes Kaiser, acusó a la izquierda de intentar dividir a la sociedad mediante conceptos como la plurinacionalidad, argumentando que dichos proyectos solo buscan enfrentar a los ciudadanos.

    Frente a esto, reivindicó la supremacía de las libertades individuales y advirtió al nuevo oficialismo que no tolerarán concesiones ideológicas ante el progresismo. “Nosotros no estamos dispuestos a transar los principios que hicieron grande esta civilización”, subrayó el timonel.

    Esta postura fue explicitada por la diputada Gloria Naveillán, quien advirtió que no habrá espacio para concesiones hacia el Ejecutivo en este ámbito, destacando el peso que tendrán figuras como la senadora Vanessa Kaiser en el Congreso.

    “Así como vamos a pedir mano firme respecto de los temas económicos y seguridad, en la parte valórica nuestros límites son superclaros y de ahí no nos vamos a mover, pase lo que pase”, sentenció la legisladora.

    Una visión compartida por el diputado Cristóbal Urruticoechea, quien remarcó que estas discusiones no son abstractas, sino normativas que guiarán el actuar de la bancada.

    “Toda materia que tenga que ver con el bienestar social, con la seguridad, con las ideologías, con los valores, con el amor a la vida (...) influye directamente en la vida de los chilenos. Por lo tanto, cuando uno habla sobre esta materia, entiende que se habla sobre un complemento de cosas, no sobre una cosa individualizada”, explicó el parlamentario.

    Más sobre:Johannes KaiserJosé Antonio KastPresidenciaPNLRepublicanosPolítica

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