El rol del subsecretario Araya (PC) en la trama china que lo dejó en la mira de la Casa Blanca

Al menos en dos ocasiones durante 2025 el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya (PC), recibió en su oficina a los ejecutivos de China Mobile y su filial en territorio nacional, CMI Chile SPA. Se trata de la empresa que impulsa el proyecto de cable submarino “Chile-China Express” que en noviembre ingresó a estudio en el Ministerio de Transportes, lo que este viernes provocó la ira del gobierno de Donald Trump.

Desde la Casa Blanca el secretario de Estado, Marco Rubio, comunicó la revocación de visas para tres funcionarios del Ejecutivo chileno por “apoyar actividades contra la seguridad” en la región, en referencia al proyecto de cable submarino.

Uno de los afectados es el subsecretario Araya, militante del Partido Comunista, y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen. En el gobierno reconocen que los afectados son ellos, sin embargo, recalcan que ninguno de ellos recibió la notificación vía correo electrónico que sí le llegó la semana pasada al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, donde se le notificaba la revocación de su visa.

El ingreso del proyecto al sistema de evaluación, pese a las advertencias de Estados Unidos, y las reuniones con la empresa dejaron a Araya en el ojo del huracán.

Al interior del gobierno aseguran que el funcionario es uno de los promotores de avanzar con la iniciativa que busca conectar digitalmente Valparaíso con Hong Kong.

Araya también fue uno de los primeros en salir a abordar el conflicto con alcance internacional. En entrevista con El Mercurio, el sábado pasado, planteó que estaban en la “recta final” del proyecto, lo que incomodó a La Moneda.

El ministro Muñoz explicó en entrevista a La Tercera que en realidad el proyecto con la empresa china está en una primera etapa de 13 procesos por los que debe pasar. Este lunes en Tele13 Radio, en tanto, aprovechó de ahondar en el diálogo que él tuvo con el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd.

Juan Carlos Muñoz también llegó durante la mañana a La Moneda para reunirse con el Presidente Boric. Tras el cierre de esta edición se esperaba que el embajador Judd emitiera una declaración a los medios de comunicación.

Las reuniones de Araya y su asesor

Las huellas de las reuniones de Araya con la empresa china quedaron consignadas en la plataforma de Lobby. Allí se da cuenta de la primera vez que el comunista se reunió, el 16 de abril de 2025, con China Mobile. El objetivo de la cita fue la “presentación simple” de la firma asiática y se realizó por una hora en las dependencias del ministerio, ubicado en el piso 8 de Agustinas 1382.

En el encuentro, además de Claudio Araya, estuvieron los gestores de intereses Wei Wang, vicepresidente de Redes y Soluciones de China Mobile International, y Shuai Liu. Con este último el subsecretario se volvió a reunir el pasado 16 de diciembre.

El encuentro se realizó en el mismo lugar y nuevamente se extendió por una hora. Esta vez, Shuai Liu ya era representante de CMI Chile SPA, la filial en Chile de la firma china. Según la plataforma de Lobby, esta vez el empresario llegó a Agustinas con el objeto de hacer una “presentación del plan de inversiones en telecomunicaciones de la empresa CMI Chile SpA en nuestro país, además de presentar los proyectos en marcha”.

El año pasado también recibió a la empresa china el jefe de gabinete de Claudio Araya, Guillermo Petersen. El sociólogo también es militante del Partido Comunista y uno de los afectados por el castigo de la Casa Blanca.

El 21 de octubre se juntó en las dependencias del ministerio con Shuai Liu. El empresario asiático nuevamente llegó a Agustinas como representante de CMI Chile SPA y esta vez la cita se extendió por media hora y tuvo como objetivo abordar temas del “marco normativo chileno en telecomunicaciones” y ver “proyecciones tecnológicas para Chile”.

Sesión especial

En vista de la controversia, en medio del receso legislativo, el diputado Jaime Mulet (FRVS) tomó contacto con el presidente de la comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara, Carlos Bianchi. Le solicitó citar una sesión especial para abordar los proyectos de cable submarino que vincularían a Chile con China. Su idea es citar tanto al ministro Muñoz como al subsecretario Araya.

“Es muy importante que se informen qué implicancias tienen desde el punto de vista técnico, desde cuándo se tramitan ambos proyectos. Llama profundamente la atención que la comisión especializada de la Cámara de Diputados no haya tenido información sobre estas materias y creo que es una cosa muy relevante”, justificó Mulet.

Más allá de la figura de Araya, hoy su partido, el PC, concentra esfuerzos en la resistencia que harán notar si Rubio llega a Chile para participar del cambio de mando del próximo 11 de marzo. La colectividad que encabeza Lautaro Carmona hizo ver su incomodidad con la asistencia del secretario de Estado americano desde incluso antes de la controversia del cable. Y es que en el partido han reforzado su solidaridad con Cuba a raíz del bloqueo que ha impuesto EE.UU.

“La presencia de Marco Rubio en Chile es totalmente improcedente, pues representa a un gobierno que ha tenido la desfachatez de agraviar nuestra soberanía e independencia y atentar contra los intereses nacionales de nuestro país”, dijo a este medio la diputada Carmen Hertz.

“Me parece importante que Chile tome una posición categórica ante un acto de amedrentamiento por parte de EE.UU. al sancionar a funcionarios públicos. En ese contexto, resultaría inaudito que el gobierno de Kast no tome una posición de Estado en esta materia y se vuelva un títere en materia internacional como sucede con (Javier) Milei en Argentina. De allí que la visita de Rubio sin duda será compleja”, sostuvo el también diputado Matías Ramírez (PC).

El pasado 11 de febrero, el Movimiento de Solidaridad con Cuba en Chile publicó una declaración en El Siglo -el medio escrito ligado al PC-. En ella se llama a “repudiar categórica y enérgicamente la presencia del testaferro de la Bestia Rubia, Marco Rubio, en Chile (...). Es totalmente inadmisible que uno de los principales criminales de guerra de los últimos tiempos pise suelo nacional con la pretensión de intensificar la Doctrina Monroe”.