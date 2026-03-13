El segundo día de Kast en La Moneda: reunión con EE.UU. y foto con su gabinete

José Antonio Kast despertó este jueves por primera vez investido como Presidente de la República. No lo hizo en su casa de Paine, sino en el mismo Palacio de La Moneda, el lugar que escogió para residir al menos de lunes a viernes.

Después de la ceremonia de traspaso y de la recepción realizada en el Palacio la noche del miércoles, el nuevo Mandatario se acostó más tarde de lo habitual. Aun así, a eso de las 7.00 horas ya estaba en pie junto a la primera dama, Pía Adriasola.

El dormitorio presidencial había sido habilitado el mismo miércoles por Julio Feres, amigo de Kast y administrador de La Moneda en la nueva administración. Aunque el espacio quedó operativo para su primera noche, en Palacio comentan que aún restan algunos detalles que se irán afinando con el paso de los días.

Eso sí, ya aprovechó de probar el casino de funcionarios en el subterráneo de La Moneda. Junto a su equipo -Cristián Valenzuela, María Paz Fadel- almorzó fuera de su despacho.

La agenda del día partió temprano. A primera hora, Kast sostuvo una reunión con Christopher Landau, vicesecretario de Estado de Estados Unidos, quien visitó Chile con motivo de la ceremonia de cambio de mando. El encuentro se produjo en medio de las tensiones que marcaron los últimos días del gobierno de Gabriel Boric con Washington a propósito del proyecto de cable submarino impulsado por China.

El tema ya había sido abordado durante la propia ceremonia del miércoles. El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, fue consultado por el cable submarino, señaló que “yo creo que el cable chino ya se acabó. No creo que va a seguir, pero vamos a ver”.

Tras su encuentro con el Mandatario, Landau publicó un mensaje en la red social X. “Siento una afinidad especial con el presidente José Antonio Kast (...). Estamos entrando en una edad dorada de las relaciones entre Estados Unidos y Chile”, dijo.

Más tarde, el Presidente protagonizó uno de los rituales habituales de los primeros días de gobierno: la fotografía oficial junto a su gabinete de ministros y el equipo de subsecretarios, una imagen que suele quedar como referencia para eventuales ajustes ministeriales.

Desde ahí se trasladó hasta la Catedral de Santiago para participar, acompañado de sus ministros, en la tradicional “Oración por Chile y el nuevo Gobierno”.

La jornada continuó por la tarde con una visita a la Universidad del Desarrollo a la inauguración de la Cátedra Sebastián Piñera y con una ronda de entrevistas concedidas a distintos canales de televisión, en lo que terminó siendo el primer día completo de actividades de Kast ya instalado en La Moneda.