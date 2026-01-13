SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Elizalde y defensa del legado de Boric: "Es evidente que el país está mucho mejor que lo que estaba hace cuatro años"

    El titular de Interior justificó el despliegue de ministros y el lanzamiento de la plataforma en la que se afirma que existen “1.000 avances”.

    Alonso Aranda 
    Alonso Aranda
    Ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

    El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, justificó el amplio despliegue de secretarios de Estado y el lanzamiento de una plataforma que afirma que existen “1.000 avances” para defender el legado del Presidente Gabriel Boric.

    Esto, luego que este lunes siete secretarios de Estado se reunieron en el Segundo Piso del palacio de gobierno para salir a defender en conjunto la gestión del Mandatario, a 58 días de que le entregue la banda presidencial a José Antonio Kast, líder del Partido Republicano.

    La presentación estuvo a cargo de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, e incluyó al propio Elizalde; Antonia Orellana, de Mujer; Luis Cordero, de Seguridad; Ximena Aguilera, de Salud; Álvaro García, biministro de Economía y Energía, y Nicolás Cataldo, de Educación.

    En diálogo con radio ADN, el jefe de gabinete apuntó a la necesidad de realzar lo conseguido entre 2022 y 2026, contrastando la situación que había en el país al término del segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera.

    “Los seres humanos tenemos lo que se llama memoria selectiva para superar traumas, episodios dolorosos. Tendemos a tener y generar buenos recuerdos, y eso hace que perdamos la perspectiva de lo que pasaba en el pasado y lo contrastemos con lo que estamos viendo en el presente. ¿Por qué digo esto? Porque se nos olvida que el año 2022 teníamos las fronteras desbordadas, los emisiones al alza, la zona sur con atentados permanentemente, el nivel récord de eventos de violencia rural, de acuerdo al reporte de carabineros, rucos en la Alameda, migrantes viviendo en las plazas de las ciudades del norte, enfrentamientos entre chilenos y migrantes a propósito de la situación migratoria compleja. Y eran todos problemas heredados, que no habían sido generados por el nuevo gobierno", dijo.

    De acuerdo a Elizalde, con ese escenario, “el gobierno tomó todas las medidas para estabilizar el país” y afirmó que se entregará mejor a la administración de Kast de lo que fue recibido por Boric en marzo de 2022.

    “(Hoy tenemos) contención de los homicidios y tendencia a la baja, disminución de más del 54% de los ingresos irregulares, disminución de cerca del 80% del episodio de violencia rural o eventos de violencia rural en la zona sur. En economía, control de la inflación, el país ha vuelto a crecer, nivel récord de exportaciones. Entonces, es evidente que el país hoy día está mucho mejor que lo que estaba hace cuatro años atrás. Por distintas razones, por la pandemia, aquí no se trata de culpar a uno u otro sector político, sino que sobre la base de parámetros objetivos”, señaló.

    En paralelo a la defensa conjunta de los ministros en la jornada de ayer, el gobierno lanzó una plataforma web que contabiliza “más de 1.000 avances” en el periodo del frenteamplista.

    La minuta de gobierno que promociona los 1.000 avances pone énfasis en la aprobación de la reforma de pensiones y la PGU, el fortalecimiento de las policías, Copago Cero, Trenes para Chile y buses eléctricos, ley de permisos sectoriales, las 40 horas laborales, ley “papito corazón”, aumento del sueldo mínimo, construcción de viviendas, control de la inflación, Plan Nacional de Búsqueda, pago de la deuda histórica de los profesores, royalty minero y la industria del litio, reducción de la pobreza y desarrollo de centros de cuidados.

    Más sobre:Álvaro ElizaldeGabriel BoricLegado1.000 avances

