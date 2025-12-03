Embajador de Estados Unidos destaca reunión con Jeannette Jara: “Valoro la conversación franca y respetuosa”
Luego de sus polémicos dichos, que incluso generaron una nota de protesta a EE.UU., el diplomático había manifestado su intención de reunirse con los dos candidatos presidenciales.
Luego de asistir al debate presidencial organizado por la Asociación de Radiodifusoras de Chile (Archi) -el penúltimo antes de la segunda vuelta- Jeannette Jara se reunió con el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd.
El diplomático, quien arribó al país hace cerca de un mes luego de haber sido designado por la administración de Donald Trump, había entrado tempranamente al clima electoral en Chile. En una conferencia de prensa ofrecida poco después de su llegada, sinceró que “vamos a trabajar con cualquier Presidente que el pueblo chileno elija, pero sin duda habrá un Gobierno con el que será más fácil hacerlo.Hay un tipo de Gobierno que nosotros sentimos que será mejor para el pueblo chileno, mejor contra la delincuencia y mejor para los negocios“. Estas declaraciones, de hecho, causaron que el gobierno entregara una nota de protesta a Estados Unidos.
Luego, Judd matizó sus dichos y se mostró dispuesto a dialogar tanto con Jara como con el candidato de Republicanos, José Antonio Kast. Y esta jornada, la primera en dar ese paso fue la abanderada del oficialismo y la Democracia Cristiana.
El encuentro fue destacado por el propio Judd mediante su cuenta de X. “Después de mi reunión con la candidata presidencial Jeannette Jara, quisiera compartir algo simple: valoro la conversación franca y respetuosa”.
“Para EE.UU. es clave mantener un diálogo abierto con todas las fuerzas democráticas de Chile y seguir fortaleciendo la cooperación en temas concretos que importan a la gente aquí y en los Estados Unidos: crecimiento, seguridad, innovación y oportunidades”, cerró.
Consultados por La Tercera, desde el comando de la candidata informaron que se trató de una reunión protocolar y que de momento, Jara no se referirá públicamente a este tema.
