En aniversario de la Universidad de Chile: Boric destaca proyecto del FES y dice esperar que se vote en las “próximas semanas”
Poner fin al CAE fue una de las promesas de campaña del Mandatario. A cuatro meses de que termine el gobierno, el proyecto FES sigue en el Congreso.
Hasta el Aula Magna de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile llegó el Presidente Gabriel Boric, para participar del aniversario 183° de casa de estudios.
Fue en ese lugar donde el Mandatario reconoció que aún quedan compromisos pendientes en materia de educación. En ese sentido, destacó su promesa de campaña de poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE).
“Tenemos el compromiso pendiente, en curso, con el sistema de educación superior de poner fin a la pesada mochila del CAE y reemplazarlo con un nuevo instrumento de financiamiento justo y eficiente como el FES (Financiamiento de la Educación Superior)”.
Con ello, agradeció a las “instituciones que han apoyado para seguir perfeccionando este proyecto y en particular a la rectora Rosa Devés, por su apoyo para que este proyecto vea la luz", destacó.
En esa línea, dijo esperar “poder votarlo en el Senado durante las próximas semanas”.
Lo Último
Lo más leído
2.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.