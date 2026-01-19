SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    En La Moneda, pero no en cita con Boric: el estreno de facto de los ministros de Kast

    Este lunes, en su despacho, el Presidente recibió por tercera vez, tras las elecciones, a su sucesor. En la cita, marcada por la coordinación entre ambas administraciones por los incendios en el sur, participaron también Elizalde y Alvarado. Pese a eso, el republicano aprovechó de lucir a los futuros integrantes de su gabinete: Iván Poduje, María Jesús Wulf y Martín Arrau.

    Por 
    David Tralma
     
    Josefa Sciammara
    María Jesús Wulf (Desarrollo Social), Iván Poduje (Vivienda) y Martín Arrau (Obras Públicas).

    Faltaban ocho minutos para las 11.00 horas cuando, por el ingreso de Alameda, entraron a La Moneda Iván Poduje, futuro ministro de Vivienda del presidente electo, José Antonio Kast; Martín Arrau, próximo titular de Obras Públicas; María Jesús Wulf, la siguiente secretaria de Estado de Desarrollo Social, y otros asesores de la Presidencia entrante.

    Ellos debieron acreditarse para acompañar a Kast a su tercer encuentro con el Presidente Gabriel Boric tras ganar las elecciones de diciembre. El motivo, esta vez, fue la coordinación conjunta que iniciaron ambas administraciones a raíz del megaincendio en el sur que, hasta el cierre de esta edición, generó la muerte de 19 personas.

    Además de ellos también llegó el encargado del proceso de cambio de mando, Claudio Alvarado, próximo titular del Interior. Salvo este último, el resto no entró a la reunión con Boric.

    Boric y Kast se reúnen por incendios forestales. Los acompañan Elizalde y Alvarado.

    En la cita, que se concretó en el despacho presidencial, solo estuvieron Boric y Kast, Claudio Alvarado y el ministro del Interior en ejercicio, Álvaro Elizalde.

    El resto se quedó esperando en el clásico salón Amarillo de La Moneda, donde estuvieron acompañados por el edecán Naval de Palacio. El también conocido como “salón Carrera” -por los retratos de los hermanos José Miguel y Javiera Carrera- es la sala donde habitualmente esperan las autoridades la hora de su audiencia presidencial. Hasta allí, en el segundo piso, llegaron por uno de los pasillos internos de Palacio, por lo que no se toparon con la prensa apostada en el lugar cuando ingresaron a la casa de gobierno.

    Ahí también estuvieron los asesores presidenciales de Kast, como su jefa de gabinete, Catalina Ugarte; su consejero, Cristián Valenzuela, y su encargada de comunicaciones, María Paz Fadel.

    El encuentro se extendió por cerca de una hora. La intención de Kast fue mostrar a su equipo ministerial, que será ratificado este martes en horario prime, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) en calle La Gloria, Las Condes.

    Todos los presentes mantendrán en los próximos días reuniones bilaterales con los ministros del Presidente Boric -según declararon tras la cita-, en el marco del traspaso de información del cambio de mando. Así, se proyectan encuentros de Vivienda, entre Iván Poduje y Carlos Montes; de Desarrollo Social, entre María Jesús Wulf y Javiera Toro, y de Obras Públicas, entre Martín Arrau y Jessica López.

    Esto además de la continuidad del intercambio entre Claudio Alvarado y Álvaro Elizalde, presentes en la cita Kast-Boric de este lunes.

    Tras la reunión, Kast y Boric valoraron la instancia y coordinación entre las administraciones. “Agradecer la disposición del Presidente electo José Antonio Kast y de todo su equipo, no solamente para mantenerse al tanto de lo que está ocurriendo y conocer desde ya el nivel de afectación que estamos teniendo, sino también para coordinar trabajo. (...) Sabemos que los procesos de reconstrucción toman tiempo y hemos estado coordinando y compartiendo toda la información para que este proceso sea lo más expedito posible”, dijo el Jefe de Estado en la declaración conjunta que emitieron en el corazón de La Moneda.

    Santiago 19 de enero 2026. El Presidente Electo, Jose Antonio Kast, realiza una declaracion junto al Presidente de la Republica, Gabriel Boric Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “Darle las gracias al equipo que me acompaña. Estoy acompañado por Claudio Alvarado, también me acompaña Iván Poduje, María Jesús Wulf, Martín Arrau, quienes están también tratando de colaborar en todo lo que es prevenir y, después, también en lo que será lo que nos toca a nosotros, que es la reconstrucción”, complementó Kast.

    Minutos antes, y alejados de la prensa con balaustras, los futuros ministros bajaron desde el segundo piso y se instalaron para escuchar la declaración conjunta.

    Equipos de Boric y Kast escuchando la declaración conjunta en La Moneda.

    Durante la dinámica también se vio la coordinación entre los equipos de producción y avanzada del gobierno saliente y el entrante. Por el lado de Boric, encabezado por Pablo Arrate, y por el lado de Kast, por Benjamín Jadue.

    La prensa intentó abordar a Poduje, pero el arquitecto -un férreo crítico del proceso de reconstrucción del gobierno de Boric en el megaincendio de Valparaíso- no se pudo acercar e hizo un ademán intentando señalar que no podía hacer nada.

    Para agilizar la salida del equipo de Kast, Emilio Court, de su equipo de avanzada, fue a entregar las credenciales que usaron los hombres del futuro Presidente para subir a las dependencias de Presidencia y, al mismo tiempo, retirar sus carnet de identidad.

    Luego de eso, hubo una media hora en la que Kast y su equipo se mantuvieron en La Moneda. Entre medio llegó un nuevo vehículo, esta vez para que todos se fueran al mismo tiempo, ya que en la mañana Poduje, Wulf y Arrau llegaron unos 10 minutos antes que Kast.

    Al retirarse por calle Moneda, el único que se acercó al público que estaba expectante en la Plaza de la Constitución fue Poduje, quien fue reconocido como “el de Sin Filtros”, por su participación en el programa de televisión.

    El arquitecto remarcó ante los presentes que uno de los compromisos de Kast es terminar con las contribuciones, idea solicitada por uno de los carteles del público. En ese momento, Poduje recibió una propuesta a modo de broma: mantener a Carlos Montes dentro de su equipo en Vivienda:“Oiga, don Iván. Creo que le van a llevar de compañero a Carlos Montes, para que lo ayude”.

    El futuro ministro sonrió y, mientras se retiró al auto donde estaban Wulf y Arrau, respondió: “Oiga usted me está haciendo bromas”.

    Previo a su tercer arribo a La Moneda, Kast ya había estrenado a su equipo ministerial en una reunión de coordinación que encabezó vía Zoom.

    En la cita estuvieron Alvarado, Arrau y Poduje además de otros asesores del Presidente electo como su futuro secretario de Comunicaciones, Felipe Costabal. Al mismo encuentro fueron invitadas las autoridades locales de las zonas afectadas por el incendio.

    Además, hubo otros dos futuros ministros de Kast: la próxima secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, y el siguiente titular de Defensa, Fernando Barros.

    Los mismos llegaron temprano este lunes a la Oficina del Presidente Electo (OPE), donde Kast realizó una vocería flanqueado por los integrantes de su futuro gabinete.

