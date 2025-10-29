En la previa de la APEC: Schalper (RN) emplaza a Presidente Boric a comportarse “como jefe de Estado” en la cumbre

La tarde de este martes el Presidente Gabriel Boric, junto a una delegación, emprendió rumbo hacia Corea del Sur, done participará en una nueva edición del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en la ciudad de Gyeongju.

Y horas más tarde, el diputado Diego Schalper (RN), miembro de la Comisión de RR.EE. de la Cámara, hizo un llamado al mandatario a “dejar de lado las pretensiones personales” y “comportarse como un jefe de Estado”.

Esto, luego de que recientemente el frenteamplista aumentara sus críticas contra el presidente de EE.UU., Donald Trump, con quien, precisamente, coincidirá en la cumbre económica en Asia.

Cabe recordar que el Presidente Boric ha cuestionado duramente la política de aranceles de Trump, así como su posición sobre el cambio climático -en una referencia velada durante la Asamblea General de la ONU-, además de afirmar que este no es humilde ni respeta a sus adversarios, al comentar el rol del republicano en Gaza, entre otras alusiones.

Ante esto, el diputado Schalper hizo “un llamado a la Cancillería y, por supuesto, también al Presidente Boric, en la víspera de su participación de la cumbre de la APEC, que, ojalá Presidente, compórtese como Jefe de Estado, entienda que las instancias multilaterales, especialmente las de carácter comercial, la única finalidad que tienen que tener es fortalecer la posición internacional del país y no generar conflictos ni controversias con otros países”.