En la recta final para el cambio de mando: líderes de Chile Vamos llegan hasta “La Moneda chica” para reunirse con Kast

Hasta La Gloria 88, la denominada “Moneda chica”, llegaron esta tarde los timoneles de Chile Vamos para reunirse con el presidente electo, José Antonio Kast.

A los líderes de la UDI, Guillermo Ramírez; RN, Rodrigo Galilea; y Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, se sumó el presidente de republicanos, Arturo Squella.

La idea de la cita es que el mandatario electo converse con los líderes del futuro oficialismo, quienes integrarán el comité político ampliado.

Según conocedores de la reunión, allí también se espera que se hable de la controversia que hoy remece al gobierno: el cable submarino chino.

Y es que a casi dos semanas de que se concrete el cambio de mando, se dio a conocer que el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, firmó un decreto que autorizaba el proyecto que desató la molestia de Estados Unidos y generó que tres funcionarios de gobierno -entre ellos el mismo Muñoz- fueran sancionados con la revocación de sus visas y las de sus familiares directos.

El tema hasta ahora ha sido tratado con cautela por Kast y su futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna.

“Los temas internacionales los estamos viendo como corresponde con las autoridades que van a ir asumiendo. Esto supera las posibilidades de una sola persona a tomar decisiones y creo que hay muchas situaciones que hay que ir aclarando y se han ido aclarando en el tiempo”, dijo Kast hoy al llegar a su oficina.