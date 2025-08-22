SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

En medio de cuestionamientos: gobierno destaca credenciales de Grau y asegura que mantendrá el “sello” de Marcel en Hacienda

Desde La Moneda transmiten que el aterrizaje del extitular de Economía como jefe de la billetera fiscal "tiene una lógica de continuidad" y descartan que haya sido "un cambio improvisado".

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Nicolás Grau, nuevo ministro de Hacienda. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA. MARIO TELLEZ

En medio de los cuestionamientos a su aterrizaje en el Ministerio de Hacienda, la mañana de este viernes el gobierno salió en defensa de Nicolás Grau (FA).

No fueron pocas las voces, en la derecha e incluso en el Socialismo Democrático, que pusieron en duda las capacidades del extitular de Economía para hacerse cargo de la billetera fiscal, tras la salida de Mario Marcel.

El exjefe del Banco Central presentó su renuncia al Presidente Gabriel Boric ayer jueves por la mañana, la que se concretó por la tarde en la ceremonia de cambio de gabinete.

Como parte de los ajustes, la salida de Grau de Economía abrió paso para la llegada a esa cartera del economista y exministro PPD Álvaro García, quien fue vocero del comando de Carolina Tohá.

En la ocasión también se nominó a Ignacia Fernández (PS) como reemplazo de Esteban Valenzuela (FRVS) en el Ministerio de Agricultura, a quien se le pidió la renuncia el miércoles por la decisión de su partido de no apoyar la lista única parlamentaria.

En diálogo con radio Usach, la ministra secretaria general del Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, afirmó que la salida de Marcel y la llegada de Grau a Hacienda no fue improvisado.

“Como lo dijo el Presidente Gabriel Boric ayer, la salida del ministro Marcel no era una sorpresa. Se venía conversando hace tiempo. Ellos venían conversando hace tiempo. El Presidente estaba al tanto de sus razones familiares y, por lo tanto, no fue una salida improvisada ni un cambio improvisado”, dijo.

En esa misma línea, la portavoz del ejecutivo destacó que el ministro Grau “asume la cartera de Hacienda con una experiencia previa en conjunto con el ministro Marcel, dado que son parte ambos del equipo económico. Y el equipo económico es el que ha conducido una gestión sumamente exitosa, caracterizada por la responsabilidad fiscal”.

Vallejo, además, aseguró que el extitular de Economía mantendrá en Hacienda el sello que impuso Marcel.

“Ingresa a la cartera de Hacienda con ese sello. Por lo tanto, hay una lógica de continuidad también, mantener la responsabilidad fiscal, seguir con la senda del crecimiento y enfrentar proyectos de ley que el ministro Marcel ya dejó en trámite y que tienen que continuarse”, remarcó.

Asimismo, puso énfasis en las credenciales del frenteamplista: “Recordemos que él (Grau) no sólo logró sacar adelante la ley de permisos sectoriales, que ya está vigente y en pleno proceso de implementación, sino que también la nueva ley de pesca o la ley de fraccionamiento pesquero, que también fue una ley que se tuvo que empujar con mucho diálogo entre pescadores industriales, pescadores artesanales y en el Parlamento”.

“Esos son dos ejemplos, sólo dos ejemplos de leyes muy complejas que lograron salir bajo el liderazgo del ministro Grau y con un diálogo con los parlamentarios. Entonces, es un sello que él tiene y que va obviamente a impregnar también la cartera de Hacienda que le toca liderar en estos momentos”, cerró.

Más sobre:Nicolás GrauGabriel BoricCambio de gabineteMario Marcel

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Matthei reprocha cambio de gabinete: “Fue muy pequeño, debió haber sido más grande”

Boric destaca otorgamiento de nacionalidad a escritora nicaragüense declarada “traidora a la patria” por régimen de Ortega

Codelco eleva producción en el primer semestre, pero recorta estimación para el año por efecto de El Teniente

La Administración Trump revisará hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones

Abren camino a Farellones, pero delegado presidencial recomienda no subir

Enel hace positivo balance ante el sistema frontal y confirma interrupciones de suministro “focalizadas”

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

3.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

4.
Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

5.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

Matthei reprocha cambio de gabinete: “Fue muy pequeño, debió haber sido más grande”
Chile

Matthei reprocha cambio de gabinete: “Fue muy pequeño, debió haber sido más grande”

Boric destaca otorgamiento de nacionalidad a escritora nicaragüense declarada “traidora a la patria” por régimen de Ortega

Abren camino a Farellones, pero delegado presidencial recomienda no subir

Codelco eleva producción en el primer semestre, pero recorta estimación para el año por efecto de El Teniente
Negocios

Codelco eleva producción en el primer semestre, pero recorta estimación para el año por efecto de El Teniente

Fonasa lanza consulta al mercado de cara a segunda licitación para su nueva modalidad y revela posibles cambios

¿Punto de inflexión en materia de inversión?

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia
Tendencias

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Soy médico y así puedes evitar una de las formas más mortales del cáncer de piel

Los irregulares números de Hugo González y Luis Pérez como técnicos interinos de Colo Colo
El Deportivo

Los irregulares números de Hugo González y Luis Pérez como técnicos interinos de Colo Colo

El Team Chile suma un nuevo podio en el canotaje de Asunción 2025 y llega a 57 medallas

El impactante registro de los hinchas de Independiente sacando elementos contundentes desde una bodega del estadio

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos
Cultura y entretención

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Bring it on down: escucha el nuevo registro en vivo de la gira de reunión de Oasis

El Tren Fantasma de la Banda Volante arremete con música de otro tiempo

La Administración Trump revisará hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones
Mundo

La Administración Trump revisará hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones

Trump declara que Washington D.C. “vuelve a ser una ciudad segura” pero reitera su amenaza de federar la capital

Trump sostiene que “preferiría” no estar en una cumbre con Zelenski y Putin

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos