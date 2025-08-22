En medio de cuestionamientos: gobierno destaca credenciales de Grau y asegura que mantendrá el “sello” de Marcel en Hacienda

En medio de los cuestionamientos a su aterrizaje en el Ministerio de Hacienda, la mañana de este viernes el gobierno salió en defensa de Nicolás Grau (FA).

No fueron pocas las voces, en la derecha e incluso en el Socialismo Democrático, que pusieron en duda las capacidades del extitular de Economía para hacerse cargo de la billetera fiscal, tras la salida de Mario Marcel.

El exjefe del Banco Central presentó su renuncia al Presidente Gabriel Boric ayer jueves por la mañana, la que se concretó por la tarde en la ceremonia de cambio de gabinete.

Como parte de los ajustes, la salida de Grau de Economía abrió paso para la llegada a esa cartera del economista y exministro PPD Álvaro García, quien fue vocero del comando de Carolina Tohá.

En la ocasión también se nominó a Ignacia Fernández (PS) como reemplazo de Esteban Valenzuela (FRVS) en el Ministerio de Agricultura, a quien se le pidió la renuncia el miércoles por la decisión de su partido de no apoyar la lista única parlamentaria.

En diálogo con radio Usach, la ministra secretaria general del Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, afirmó que la salida de Marcel y la llegada de Grau a Hacienda no fue improvisado.

“Como lo dijo el Presidente Gabriel Boric ayer, la salida del ministro Marcel no era una sorpresa. Se venía conversando hace tiempo. Ellos venían conversando hace tiempo. El Presidente estaba al tanto de sus razones familiares y, por lo tanto, no fue una salida improvisada ni un cambio improvisado”, dijo.

En esa misma línea, la portavoz del ejecutivo destacó que el ministro Grau “asume la cartera de Hacienda con una experiencia previa en conjunto con el ministro Marcel, dado que son parte ambos del equipo económico. Y el equipo económico es el que ha conducido una gestión sumamente exitosa, caracterizada por la responsabilidad fiscal”.

Vallejo, además, aseguró que el extitular de Economía mantendrá en Hacienda el sello que impuso Marcel.

“Ingresa a la cartera de Hacienda con ese sello. Por lo tanto, hay una lógica de continuidad también, mantener la responsabilidad fiscal, seguir con la senda del crecimiento y enfrentar proyectos de ley que el ministro Marcel ya dejó en trámite y que tienen que continuarse”, remarcó.

Asimismo, puso énfasis en las credenciales del frenteamplista: “Recordemos que él (Grau) no sólo logró sacar adelante la ley de permisos sectoriales, que ya está vigente y en pleno proceso de implementación, sino que también la nueva ley de pesca o la ley de fraccionamiento pesquero, que también fue una ley que se tuvo que empujar con mucho diálogo entre pescadores industriales, pescadores artesanales y en el Parlamento”.

“Esos son dos ejemplos, sólo dos ejemplos de leyes muy complejas que lograron salir bajo el liderazgo del ministro Grau y con un diálogo con los parlamentarios. Entonces, es un sello que él tiene y que va obviamente a impregnar también la cartera de Hacienda que le toca liderar en estos momentos”, cerró.