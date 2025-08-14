En medio de negociación clave con Chile Vamos: Walker acusa a la UDI de usar el caso de Calisto como “un chivo expiatorio”

El acuerdo parlamentario entre Chile Vamos y Demócratas se encuentra estancado por un motivo en particular: la situación judicial del desaforado diputado, Miguel Ángel Calisto.

Calisto, busca un cupo en el Senado como independiente-demócrata. Sin embargo, la coalición de derecha, especialmente desde la UDI, han manifestado su rechazo a la candidatura debido a que enfrenta una investigación por delitos de fraude al Fisco.

En medio de la tensión en las negociaciones, en Demócratas salieron a respaldar a Calisto y emplazaron a Chile Vamos a aplicar el mismo estándar sobre otros candidatos del sector que se encuentran en procesos judiciales.

Dicho apoyo fue reforzado este jueves por el vicepresidente del partido, el senador Matías Walker, que en conversación con radio Duna, afirmó que no corresponde que otras fuerzas políticas intenten inferir en la elección de los candidatos demócratas.

Así, defendió la inocencia de Calisto y señaló: “Si es declarado culpable de los delitos, tiene que renunciar a su cargo y si es absuelto, bueno, le van a tener que pedir perdón, como le pasó a muchos parlamentarios que han sido investigados. Ximena Ossandón, recordará el propio caso de su hermano, actual presidente del Senado, Manuel José Ossandón, fue investigado y finalmente absuelto”.

Junto con esto, Walker acusó a la UDI de entorpecer el acuerdo parlamentario y la voluntad de la candidata presidencial del sector, Evelyn Matthei.

“La UDI nunca se ha sentido muy cómoda en un acuerdo con Demócratas. Probablemente ellos se sentirían más cómodos en un acuerdo con republicanos, con libertarios. Yo creo que lo de Calisto es un chivo expiatorio. Me cuesta creer que una candidatura pueda poner en riesgo un acuerdo que es fundamental para que Evelyn Matthei pueda tener una mayoría en el Congreso", zanjó.

Por lo mismo, el senador indicó que las opciones de Demócratas son amplias y que pueden presentarse de forma independiente a las elecciones de noviembre.

Pese a esto, destacó que la unidad es fundamental para combatir a los “sectores extremos” y apeló al liderazgo de Matthei para sellar el pacto: “Ella ha dado señales de que entiende que tiene que haber un acuerdo. Yo espero que exista voluntad para ello”.