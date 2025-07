Entre Jara y Matthei: el infierno del centro político para decidir su carta presidencial

El resultado de la elección primaria del domingo fue un balde de agua fría para varios dirigentes del centro político. El triunfo de Jeannette Jara, la candidata del Partido Comunista (PC), puso fin a la esperanza que varios mantenían en el sector: que Carolina Tohá los representara en la primera vuelta.

Con esa opción descartada, hoy los dirigentes del centro enfrentan un dilema complejo entre dos candidaturas: la de Jara y la de Evelyn Matthei (UDI), aunque ninguna opción los deja conformes del todo.

Los primeros de este mundo en tomar postura fueron los Amarillos por Chile, en que militan importantes personeros de lo que fue la Concertación, como René Cortazar, Vivianne Blanlot e Isidro Solís. El 5 de junio, la colectividad anunció públicamente que respaldarían a la exalcaldesa de Providencia en la elección presidencial.

La decisión del partido tuvo una dura consecuencia: la salida de la colectividad de tres de sus principales liderazgos: los exministros Jorge Burgos y Soledad Alvear, y el exdiputado Gutenberg Martínez.

Tras su renuncia a Amarillos, Burgos dijo a La Tercera que “el movimiento tiene un sentido fundacional distinto: reconstruir un centro progresista, más allá de las dificultades de esa tarea. Esta no pasa por unirse con las fuerzas de derecha”.

Sin embargo, en el escenario que se abrió tras la primaria, Burgos, quien apostaba por el triunfo de Tohá, tuvo que cambiar de postura. En entrevista con Radio Biobío, dijo que entre Jara y Matthei, él respaldaría a la exalcaldesa de Providencia.

Jorge-Burgos_RC_3059_pr-352049-1.jpg

El expresidente del PPD Jorge Schaulsohn también se decantó por apoyar a la militante UDI. El lunes, en su cuenta de X, escribió: “Después de lo sucedido ayer, mi voto será para Evelyn Matthei”.

Al igual que Burgos, el exministro Genaro Arriagada hizo público su respaldo a la candidatura de Carolina Tohá. Sostuvo una reunión con ella, de la que también participaron Ignacio Walker y Jorge Correa Sutil.

11 DE AGOSTO 2023. GENARO ARRIAGADA FOTO Pedro Rodríguez PEDRO RODRIGUEZ

Con ella descartada como abanderada, el exmilitante democratacristiano ha transmitido a su entorno que para él no es opción apoyar a Jara, como tampoco a Matthei o a José Antonio Kast (Partido Republicano).

Por su parte, Correa Sutil, consultado sobre si estaría dispuesto a respaldar a alguna de las dos candidatas, respondió que “tanto como apoyar, no. En cuanto a mi voto, existe también la opción de anular. Pero aún estoy observando, no he resuelto”.

Otro personero que participó de los gobiernos de la Concertación que no apoyará a Jara es el economista Óscar Landerretche, quien es militante socialista. Antes de la elección, él sinceró que no garantizaba apoyar a Jara o a Gonzalo Winter en caso de que alguno de ellos se impusiera en el balotaje.

En tanto, el extimonel DC Fuad Chahin, hoy independiente, dijo a este medio que “yo espero que la DC, en un mínimo acto de amor propio y sensatez, le pida a Eduardo Frei que asuma el desafío de ser candidato, que la junta nacional de la DC pueda actuar con carácter político, que entienda que apoyar a Jara es eclosionar el partido y el centro”.

Cuenta Publica y Aniversario del Partido Democrata Cristiano SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

La posibilidad de que el exmandatario asuma una nueva carrera presidencial es algo que también se conversa en el partido en que él milita, la DC. Algunos de los adherentes de la colectividad se lo han solicitado. Pero la respuesta siempre ha sido negativa.

JAVIER SALVO/ATON CHILE

Sobre la exalcaldesa de Providencia, Chahin dijo que “no está hoy día en mi horizonte apoyar a Evelyn Matthei”.

En el caso de Demócratas, el partido que encabeza la senadora Ximena Rincón, la idea que toma fuerza es respaldar a Matthei para privilegiar un pacto parlamentario con Chile Vamos que les permita consolidarse como colectividad.

De momento, Rincón se mantiene como la abanderada del partido. Sin embargo, aún no reúnen las firmas necesarias como para formalizar la candidatura. Por lo mismo, los parlamentarios de la colectividad se han encargado de presionar para cerrar un acuerdo con Chile Vamos y proclamar a Matthei de una vez, como ya lo hizo Amarillos.