“Es alguien que quiere evadir la justicia”: Kast conversó con Milei sobre situación de Apablaza y critica a sus defensores
Durante esta jornada se conoció que la defensa de Galvarino Apablaza presentaría una denuncia formal ante la ONU en el Comité contra la Tortura. Mientras tanto, el mandatario resaltó la colaboración por parte de Argentina en todo el proceso.
El presidente de la República, José Antonio Kast, abordó la mañana de este lunes situación actual de la extradición de Galvarino Apablaza, quien se encuentra prófugo de la justicia argentina.
Tras sostener una reunión ampliada con la delegación argentina, el mandatario señaló que uno de los temas tratados durante la conversación con su par argentino Javier Milei fue la situación del sindicado como el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán.
“Al Presidente Milei le hice mención de esto, primero agradeciéndole que en sus años de gobierno se ha avanzado más que en varios años anteriores. Y estoy seguro, como lo dije el día de ayer, que tarde o temprano el prófugo Apablaza va a tener que rendir cuenta ante la justicia”, resaltó Kast.
El mandatario también criticó las medidas anunciadas por la defensa de Apablaza, de las que señaló que “no hacen más que ratificar que es alguien que quiere evadir la justicia”.
“Porque si habla de que tiene temor de ser torturado o algo, quiere decir que están tergiversando la verdad, porque Chile tiene un sistema judicial que es reconocido a nivel mundial, salvo por el abogado del señor Apablaza y por el señor Apablaza mismo que se da a la fuga y hoy día es un prófugo de la justicia”, explicó.
Además de enfatizar que nuestro país “va a tener un juicio justo”, también criticó a sus posibles defensores.
“Hacerle un llamado también a aquellos que se dicen demócratas en Chile, que no traten de defender a esta persona, a un prófugo de la justicia, porque se cae en lo que ellos dicen, se cae en la violencia. Es violento escuchar a un exparlamentario decir que en Chile no hay justicia, es violento encontrar un grupo político que protege a una persona que planificó el asesinato de un senador electo democráticamente en Chile”, señaló.
A lo que concluyó: “Contamos con toda la colaboración del gobierno argentino y esperamos que pronto se le pueda capturar y enviar a Chile”.
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