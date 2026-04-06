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    Política

    Kast destaca encuentro bilateral con Milei: se trataron temáticas de inversión, turismo, minería y seguridad

    El mandatario sostuvo su primera visita como presidente en ejercicio al país trasandino, en medio de la polémica por la fuga de Galvarino Apablaza. Durante la tarde de este lunes estará de regreso en Chile.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Kast destaca encuentro bilateral con Milei: se trataron temáticas de inversión, turismo, minería y seguridad Presidencia de Chile

    El Presidente José Antonio Kast fue recibido este lunes en la Casa Rosada por su par, Javier Milei, en lo que resulta su primer encuentro bilateral en el extranjero como mandatario en ejercicio.

    Kast llegó a la nación trasandina durante la noche del domingo, en un contexto marcado por la fuga de Galvarino Apablaza.

    Se esperaba que durante esta mañana, además de participar en un desayuno en la embajada de Chile en Argentina, también fuera a la Plaza de San Martín para entregar una ofrenda floral al monumento del general José de San Martín. Sin embargo, la actividad finalmente debió suspenderse debido a la lluvia en la capital Argentina.

    Pasadas las 9:15 de la mañana en nuestro país, Kast fue recibido por el director ceremonial de la Casa Rosada, Andrés Marchetti, quien le presentó al jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez, para luego recibir los honores correspondientes.

    A su ingreso a la Casa Rosada, Kast fue recibido por Javier Milei con un abrazo.

    Oficina del Presidente Argentina

    Tras el saludo protocolar, ambos mandatarios sostendrán un encuentro privado y, posteriormente, se realizará la presentación de las delegaciones. Finalmente, habrá una reunión ampliada con la participación del Presidente Kast junto a la comitiva que lo acompaña en este viaje.

    Para la reunión ampliada, Milei estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; y su par de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

    Mientras tanto, Kast es acompañado por el canciller, Francisco Pérez Mackenna, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez y el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma.

    Presidencia de Chile

    Se abordaron temáticas de inversión, turismo y minería

    Tras la mencionada reunión ampliada, el mandatario entregó mayores detalles sobre la instancia, en la que se abordaron principalmente temas vinculados a la inversión, al turismo entre ambas naciones y la minería.

    Además, también aprovechó para agradecer la pronta instalación del canciller Pablo Uriarte, de quien la embajada en Argentina aceptó sus cartas credenciales la semana anterior.

    “Es un momento histórico en integración por temas de turismo, por temas de comercio, por temas de inversión, por temas mineros que en Argentina están tomando un ritmo importante y donde nosotros podemos colaborar en temas de conocimientos, en temas logísticos. Nos interesa mucho la integración en todo tipo de producción minera que pueda tener Argentina”, explicó el mandatario.

    Además de lo anterior, también destacó la conversaciones entre ambas ministras de Seguridad y la coordinación existente para esta materia, que permitirá “un combate efectivo contra el crimen organizado”.

    “También pudimos conversar de cómo en la medida que a nuestros países les vaya bien, también incluido Bolivia, el vecindario se va potenciando y en conjunto podemos lograr el combate efectivo al crimen organizado”, explicó.

    A lo que agregó: “Fue una reunión, como les digo, muy productiva, y se enmarca dentro de una fecha que es histórica, que es la batalla que marcó la diferencia en la guerra que sostuvimos y donde unidos mostramos que tenemos una fuerza incomparable”.

    Más sobre:José Antonio KastJavier MileiArgentinaChileEncuentro bilateral

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