“Es un resultado duro”: Galilea reconoce derrota en las elecciones y apunta a crear unidad en el sector

La candidata presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, no alcanzó los resultados esperados en las elecciones presidenciales, donde triunfó la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, seguida por el republicano José Antonio Kast.

La exalcaldesa de Providencia obtuvo el quinto lugar, alcanzando un 12,5% de las preferencias. La situación desconcertó al bloque, desde donde esperaban mejores números. Así lo reconoció el senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea.

En diálogo con radio Duna, el parlamentario señaló que "el resultado de la presidencial es un resultado duro, no tiene otro adjetivo, no hay dos lecturas".

En ese sentido, detalló los desafíos que deberá afrontar su partido y el bloque, considerando los resultados de estas elecciones.

En primer lugar, señaló que deben “ver bien porqué este diferencial tan grande que se produce entre la votación de la Región Metropolitana y lo que ocurre en las regiones”, aludiendo a que Matthei habría obtenido un resultado más favorable en la capital.

A eso se suma la sorpresa del Partido de la Gente (PDG), cuyo candidato presidencial, Franco Parisi, alcanzó la mayoría en todas las regiones del norte -obteniendo el tercer lugar-, y consiguió una decena de escaños en el Parlamento.

“Debo decir que por lo menos nosotros no lo vimos y nos impactó también en la elección de diputados la fuerza del PDG, de las candidaturas PDG, que nosotros pensábamos sinceramente que iban a estar en el orden de 4 o 5 diputados en Chile, y terminaron sacando 14″, sostuvo Galilea.

En definitiva, el senador aseguró que quedaron con "un sabor muy triste. Evelyn Matthei se jugó hasta el último momento", afirmó.

No obstante, hizo un llamado a mirar hacia adelante y construir mayoría. “Nuestro mensaje más político sigue siendo totalmente válido, de tratar de salir de polarizaciones, de crear mayorías importantes en las que se pueda construir para adelante , mayorías que va a ser totalmente necesario trabajar”.