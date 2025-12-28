“Es una provocación”: Lautaro Carmona responde críticas hacia el llamado de movilización que hizo el PC

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, respondió este domingo a las críticas que recibió la estrategia delineada por la colectividad en su último pleno, consistente en, entre otros aspectos, un llamado a “impulsar hitos de movilización” , como el Día de los Trabajadores o el Día de la Mujer, durante el siguiente gobierno, que será encabezado por José Antonio Kast.

En su habitual conversación de los domingos con Radio Nuevo Mundo, el timonel PC aclaró el contexto en el que se dieron esas conclusiones: “Quiero dejar muy bien sentado que lo hicimos sobre la base de que las tareas de evaluación de lo que fue la jornada político-electoral del 14 de diciembre y que constituyó un golpe muy duro (...) Por tanto, nunca había una pretensión de los debates de los otros partidos. Estamos hablando de nuestro debate”.

También sostuvo que no desea interferir en los procesos de evaluación de otras colectividades, ni tampoco en el debate sobre otros factores. “Estoy, por ejemplo, refiriéndome a una asociación ya casi instalada de la relación que tiene nuestra pertenencia y el curso que tiene nuestro gobierno que encabeza el presidente Boric y los efectos en una campaña o candidatura, entre comillas, de continuidad. Bueno, eso será motivo de la evaluación que haga el gobierno para conocer más al detalle, pero uno no puede dejar de registrar que ese es un factor. Lo mismo la conducción de la campaña misma", dijo.

Seguidamente negó que el PC promueva la desestabilización del gobierno electo y la alteración del orden. Asimismo, descartó que ejerzan algún tipo de influencia en los movimientos sociales. “Para el Partido Comunista, en forma histórica, los movimientos sociales, sobre todo el movimiento sindical, tienen vida propia. (...) Malamente, podría el Partido Comunista tratar de darle centralidad de carácter político, ideológico, a una central. Nunca, nunca, lo ha hecho en toda la historia del movimiento sindical chileno", aseguró.

Dedvi Missene

Ante las acusaciones de que el PC querría usar a esos movimientos para desestabilizar al futuro gobierno, Carmona respondió que ello “es una provocación dirigida a afectar la influencia, la importancia, la incidencia histórica que tiene el Partido Comunista, en la cual nosotros no vamos a caer".

“No vamos a entrar en ese juego, porque tenemos suficiente titularidad, suficiente presión para que hable por sí misma. Y va a quedar demostrado, y ahí espero yo que vengan las explicaciones de los que nos están a nosotros endosando estas movilizaciones. Cometeríamos el peor de los errores de apropiarnos de movimientos que superan lejos las militancias, pero son legítimas más allá de que esté un partido o esté otro", argumentó.

Adicionalmente, si bien evitó ahondar en el tema, debido a que en enero será el conclave de los partidos oficialistas y la DC, dio luces del tipo de oposición que serán a partir del 11 de marzo: “Hemos dicho, seremos una oposición que va a respaldar todas las medidas que vayan en la dirección de cumplirle a la gente y seremos una oposición que va a cuestionar en forma muy activa todo lo que se aleje y olvide los compromisos que hicieron con la gente".