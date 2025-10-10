“Ese tema no preocupa solamente a la oposición”: senador Lagos Weber presiona a la Dipres para traspasar recursos a las FF.AA.

Los situación financiera de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) protagonizó el debate en los pasillos del Congreso. La exposición del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, ante la segunda subcomisión mixta de Presupuesto, develó una déficit fiscal que alcanza los $40 mil millones.

Ante esto, el vicepresidented el Senado, Ricardo Lagos Weber, instó al Ejecutivo a acelerar el traspaso de recursos.

“Una cosa es el Presupuesto 2026, y sobre eso no hubo mucha cuestión, para ser franco. Lo más importante es que hay recursos que deben transferírsele a las Fuerzas Armadas este año y que no han llegado. Si usted me pregunta, ese tema no preocupa solamente a la oposición", resaltó el militante PPD.

En ese sentido, señaló: “Yo votó por dejarlo pendiente en el presupuesto, si usted quiere, estuve con la oposición en eso, porque me parece que la Dirección de Presupuesto tiene que que ponerse al día con traspasar los recursos a las Fuerzas Armadas, recursos que se le deben”.

El llamado de atención de Iturriaga se torna más crítico por el anuncio del Presidente Gabriel Boric de una reforma constitucional que permitiría desplegar efectivos de las FF.AA.en las frontes mediante decreto supremo, que de aprobarse, se traduciría en más gastos para la institución castrense, que acorde al relato del comandante, a penas puede cubrir sus funciones hasta fin de año.

Las tareas extras que han asumido en las zonas fronterizas del norte y el intenso despliegue en la Macrozona Sur, sumado a los recortes fiscales y los gastos de elecciones, tienen a las ramas militares con escasos recursos.

Así lo dejó en claro el comandante en jefe ante los diputados: “No estamos en condiciones de terminar el año. Es algo que se ha venido hablando, nuestras autoridades lo conocen y que indudablemente debiéramos abordarlo, porque no tenemos ninguna solución”.

Sin embargo, desde el Ejecutivo explican que los recursos están disponibles y que se encuentran desarrollando diversos mecanismos para entregarlos a tiempo.