Lobos afirma que sí hay plata para al Ejército: “No es un tema de que no estén los recursos, sino de los tiempos para que lleguen”

Preocupación causaron los dichos del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, quien ante la segunda subcomisión mixta de Presupuesto, dio cuenta de la situación crítica de su institución derivada de los recortes que ya aplicó el Ministerio de Hacienda en 2025.

Según expuso el jefe castrense, el déficit de la institución ascendería a $40.000 millones, considerando que solo los despliegues militares en el norte y en el sur sumarían un forado del orden los $14 mil millones. “Indudablemente que estamos en una situación compleja para terminar el año”, advirtió.

Desde el gobierno, el Ministerio de Defensa aseguró que “se han ido estableciendo compromisos con la Dipres de restituir esos fondos durante 2025 a través de diversos mecanismos y ya se han estado tramitando los decretos para tal efecto”. En ese sentido, subrayaron que “las Fuerzas Armadas contarán con los recursos necesarios, este año y el próximo”.

En esa misma línea, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, en diálogo con Radio Sonar, recalcó que se está trabajando para que esos recursos lleguen con celeridad.

“Intervino la propia representante de la Dirección de Presupuestos, de que están en curso los decretos de resignación presupuestaria para poder cubrir la brecha que se produce, como lo señaló el propio Iturriaga, respecto del tema de los recursos asociados a los estados de excepción”, señaló.

En ese sentido, indicó que se entregarán los recursos al Ejército, “para que pueda terminar adecuadamente el presupuesto 2025 y está financiado, con un presupuesto de continuidad para el año 2026″.

Respecto a las razones por las que aun los recursos no han sido entregados, la ministra explicó que se debe a los tiempos en que demora la toma de razón del decreto de las resignaciones presupuestarias.