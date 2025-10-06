SUSCRÍBETE
“Eso demuestra que no tienen ningún equipo propio”: Matthei arremete contra Kast por descuelgues en su campaña

La candidata señaló que le da “un poquito de pena" que el Partido Republicano acuda a militantes de colectividades que públicamente le han dado su apoyo.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja

Falta poco más de un mes para que se desarrollen las elecciones presidenciales programadas para el 16 de noviembre. En ese marco, los candidatos siguen de cerca las encuestas, mismas que por estos días dan como ganadora a la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara, dejando en segundo lugar al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast y en tercer puesto a la carta de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei.

Con el posicionamiento de Kast, Matthei ha sufrido varios descuelgues que han ido en favor del candidato republicano. El último de ellos fue el gobernador de Arica, Diego Paco, militante de RN que figuraba como aliado clave en la frontera norte del país.

A eso se suma que la mañana de este lunes, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, aseguró que hay figuras de Demócratas que se plegarán a la campaña de Kast incluso antes de la segunda vuelta.

Al respecto, la candidata de Chile Vamos señaló que le da “un poquito de pena que (los republicanos) tengan que estar recurriendo a personas de Chile Vamos, de Demócratas, de Amarillos, porque la verdad es que eso demuestra que no tienen ningún equipo propio”.

Respecto a los comicios, la candidata aseguró que será ella quien pase a segunda vuelta. “No tengo ni una sola duda”, sostuvo.

En cuanto a sus propuestas para el trabajo, señaló que si llega La Moneda creará “un millón de empleos”.

“Nosotros vamos a ser la presidencia de los empleos”, remarcó. En esa línea, señaló que no congelaría el sueldo mínimo. “Eso puede tenerlo absolutamente claro”.

