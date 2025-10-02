SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Una baja sensible para Matthei: el tránsito del gobernador Diego Paco (RN) a la campaña de Kast

La decisión de la autoridad regional tomó por sorpresa al comando y a su propio partido. Desde el apoyo que le otorgó republicanos en la segunda vuelta de gobernadores, Paco fortaleció su vínculo con el abanderado. Su descuelgue se suma a los de otros dirigentes de Chile Vamos. RN ya definió remitir los antecedentes al Tribunal Supremo.

Por 
Rocío Latorre
 
Pedro Rosas

Cuando Evelyn Matthei anunció que su primera acción al llegar a La Moneda será visitar el 11 de marzo el ingreso norte del país, quien la acompañaba era el gobernador de Arica, Diego Paco (RN). Pero este jueves, la autoridad regional cruzó la frontera política: ya no apoya la opción de la abanderada de Chile Vamos sino que al líder republicano José Antonio Kast.

No es el primero en cruzar el Rubicón: ya lo han hecho el diputado Miguel Mellado, quien renunció a RN y hoy es parte de los equipos de Kast; el senador de ese partido, Alejandro Kusanovic y otras figuras ligadas a la coalición, como el exconvencional constituyente, Bernardo Fontaine, el exalcalde de Puente Alto, Germán Codina y exautoridades de los gobiernos de Sebastián Piñera.

Pero que lo hiciera el gobernador resultó en una baja sensible para Matthei. Primero, porque la candidata se desplegó fuertemente durante la campaña de segunda vuelta donde Paco se impuso al exgobernador Jorge Díaz (DC). Incluso, la exalcaldesa de Providencia viajó hasta Arica a la ceremonia de asunción del cargo.

Y hasta hace algunos días, en el comando reconocen que la autoridad regional estaba colaborando activamente en la campaña en el despliegue territorial. La decisión, de hecho, los tomó por sorpresa: no dio aviso de su nuevo domicilio político ni al comando, ni a su partido ni a la propia Matthei.

Allegados a Paco, señalan que siempre mantuvo una relación cercana con el Partido Republicano -y con José Antonio Kast- desde el apoyo manifiesto de la colectividad hace un año atrás, cuando pasó al balotaje de gobernadores. En esa ocasión, asistió a una jornada de la tienda que se realizó en San Felipe.

Esa relación se consolidó una vez que asumió el cargo y encontró un punto de convergencia a propósito del foco que ha puesto el abanderado republicano en políticas migratorias más estrictas. De hecho, ese tema lo distanció de algunas posturas más laxas expresadas por algunos miembros del comando de Matthei.

Con el pasar de los meses, el gobernador ya había manifestado a su entorno cierta desafección con la candidatura de Matthei y RN. De hecho, algunos miembros de la comisión política ya habían hecho un llamado de atención a propósito de una manifiesta preferencia del gobernador a la candidatura a diputado de Sebastián Huerta (UDI), en desmedro de la carta de su partido, el independiente Juan Carlos Chinga.

La decisión de Paco, quien además es vicepresidente de Pueblos Originarios de la directiva de RN, desató inmediatas reacciones en el partido liderado por Rodrigo Galilea.

En uno de los chats que comparten autoridades del partido, el senador Francisco Chahuán manifestó su desazón por la decisión del gobernador.

“Con mucho dolor -porque conozco a Diego y se lo que significa para RN y nuestros pueblos originarios- debo señalar que lo que acaba del pasar es parte de una estrategia diseñada por el Partido Republicano para socavar el alma de la campaña. ¡No lo lograrán! Nuestra candidata pasará a segunda vuelta y ganará esta elección. Pero hay que tomar medidas inmediatas y con mucho dolor suspender a Diego e iniciar un proceso en el Tribunal Supremo”, escribió.

El comisionado político Víctor Blanco también comenzó a empujar la medida disciplinaria contra la autoridad regional.

A eso del mediodía, la secretaria general Andrea Balladares informó a la comisión política que “ante la noticia del día de hoy, que involucra al gobernador Diego Paco, quiero informar que a nombre de la directiva nacional, he remitido los antecedentes correspondientes al Tribunal Supremo del partido".

En su primera actividad pública con Kast, Paco recalcó que su apoyo al líder republicano no es “contra” Matthei.

Esta decisión que estoy tomando de apoyar a José Antonio Kast no es algo personal, no es algo antojadizo ni tampoco en contra de alguien. Lo que quiero que ustedes entiendan que mi región hoy se encuentra en una situación muy grave, en una situación muy crítica y de emergencia. Todos los días roban vehículos, tenemos problemas de crimen organizado, tenemos problemas con la seguridad de la frontera”, explicó.

Más sobre:La Tercera PMPolíticaEvelyn MattheiDiego PacoJosé Antonio Kast

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Oposición pide aclarar “Presupuesto con Pespectiva de Género”: $18,5 billones del erario nacional sirvieron a políticas de igualdad, según Hacienda

Presupuesto de seguridad: Plan Nacional Contra el Crimen Organizado sufre recorte de un 31,7% para el 2026

Cómo Marco Rubio se transformó en el principal impulsor de la vía militar contra Maduro y la pugna que abrió en la Casa Blanca

40 años sin Rock Hudson: sus últimos días y cómo su muerte destapó el drama del sida

¿Tiene la llave? El protagónico rol del rector De la Llera (PUC) en la discusión del proyecto que busca superar el CAE

¿La dinastía Kast? Los tres miembros de la familia que compiten en las elecciones parlamentarias

Lo más leído

1.
El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

2.
Boric tensiona la carrera presidencial: alusión en cadena nacional por Presupuesto 2026 desata la furia de Kast

Boric tensiona la carrera presidencial: alusión en cadena nacional por Presupuesto 2026 desata la furia de Kast

3.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

4.
Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Fiscalía indaga filtración en caso de Julia Chuñil y Valencia acusa interpretación parcial de supuestos antecedentes

Fiscalía indaga filtración en caso de Julia Chuñil y Valencia acusa interpretación parcial de supuestos antecedentes

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20

Rating del miércoles 1 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 1 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Oposición pide aclarar “Presupuesto con Pespectiva de Género”: $18,5 billones del erario nacional sirvieron a políticas de igualdad, según Hacienda
Chile

Oposición pide aclarar “Presupuesto con Pespectiva de Género”: $18,5 billones del erario nacional sirvieron a políticas de igualdad, según Hacienda

Presupuesto de seguridad: Plan Nacional Contra el Crimen Organizado sufre recorte de un 31,7% para el 2026

¿Tiene la llave? El protagónico rol del rector De la Llera (PUC) en la discusión del proyecto que busca superar el CAE

Fondos de pensiones A y B anotan su mejor desempeño en 16 años en lo que va de 2025
Negocios

Fondos de pensiones A y B anotan su mejor desempeño en 16 años en lo que va de 2025

Grupo Patio emite millonario bono por más de US$60 millones

Fin a exención: Aliexpress, Amazon, Shein y Temu están entre los comercios ya inscritos ante el SII y comenzarán a cobrar IVA a compradores

Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny
Tendencias

Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny

Cómo Israel interceptó la flotilla internacional que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

En vivo: el Real Betis de Manuel Pellegrini choca contra Ludogorets en la Europa League
El Deportivo

En vivo: el Real Betis de Manuel Pellegrini choca contra Ludogorets en la Europa League

Nueve giras antes del Mundial y no hay 9: la fallida búsqueda de Nicolás Córdova que la Sub 20 paga sin goles

“Sabemos jugar fútbol; esta es una gran oportunidad para que nos vean”: cubano rompe en llanto tras la igualdad ante Italia

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo
Finde

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

40 años sin Rock Hudson: sus últimos días y cómo su muerte destapó el drama del sida
Cultura y entretención

40 años sin Rock Hudson: sus últimos días y cómo su muerte destapó el drama del sida

Silvio Rodríguez se reúne con el presidente Gabriel Boric en La Moneda y lo define como “un amigo”

Con obras de Raúl Zurita, César Aira y Mary Wollstonecraft: guía con lo que trae la Primavera del Libro 2025

Cómo Marco Rubio se transformó en el principal impulsor de la vía militar contra Maduro y la pugna que abrió en la Casa Blanca
Mundo

Cómo Marco Rubio se transformó en el principal impulsor de la vía militar contra Maduro y la pugna que abrió en la Casa Blanca

Policía cataloga de terrorista el ataque de Manchester y confirma dos arrestos

Israel deportará a Europa a los activistas de la flotilla interceptada, incluida Greta Thunberg

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia
Paula

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta