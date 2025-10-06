¿Otras fugas para Matthei? Republicanos aseguran que hay figuras de Demócratas que se plegarán a la campaña de Kast

A casi un mes de las elecciones presidenciales de noviembre, los apoyos siguen siendo un flanco sensible para la candidatura de Evelyn Matthei (UDI), quien ha sufrigo varios descuelgues entre los militantes de Renovación Nacional (RN), entre ellos, el gobernador de Arica Diego Paco.

Desde el Partido Republicano advirtieron que algunas figuras de Demócratas se inclinarán a la campaña de José Antonio Kast, lo que sumaría nuevas fugas en la alianza de Matthei.

En conversación con radio Pauta, este lunes, la secretaria general de la tienda, Ruth Hurtado, destacó las relaciones en la derecha, pese a las tensiones entre Chile Vamos y republicanos.

“Nosotros hemos seguido manteniendo buenas relaciones en la interna. Una cosa es lo que sale hacia afuera, y otra cosa es la que uno trata de cultivar en el ambiente más interno”, sostuvo.

Hurtado también adelantó posibles nuevos apoyos a Kast: “De hecho, tenemos conversaciones con personas de Demócratas, que obviamente no voy a decir quiénes son, pero que están con toda la disposición de querer ayudar en la segunda vuelta, incluso de sumarse antes“.

Al ser consultada si eso significaría romper la alianza con Matthei, la diputada indicó que “sí, probablemente lo sepamos en los próximos días”.

En ese sentido, añadió: “Así que ahí estamos trabajando, ya sea en primera vuelta o en segunda vuelta, lo que necesitamos es ganarle al comunismo, lo que necesitamos es poder ganar en segunda vuelta. Nosotros lo hemos dicho, en segunda vuelta, o incluso para gobernar, vamos a necesitar a los mejores”.