“Estos no son caprichos”: presidenta del PS insiste en un órgano 100% electo para tener “una representación adecuada de todo el país”

¿Órgano mixto o 100% electo? Esa es la duda que mantiene estancadas las negociaciones por el acuerdo constitucional. A pesar que se esperaba un acuerdo en noviembre las reuniones continúan, de hecho, mañana lunes se volverán a juntar las fuerzas políticas para abordar el tema e intentar llegar a un consenso.

Desde el oficialismo mantienen la idea de un órgano 100% electo, incluso el propio Presidente Gabriel Boric ha insistido en esa fórmula, según los lineamientos que demarcó ante las fuerzas oficialistas en medio de un comité político ampliado extraordinario, citado el pasado viernes en el que se intentó unificar las posturas entre la alianza de gobierno frente a la negociación constituyente, que ya cumple más de tres meses.

Bajo ese escenario, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic explicó sus razones para considerar un órgano electo, asegurando que “aquí no hay una batalla campal en la mesa, sino que más bien una adecuación de los que estamos, que tiene que ser una representación justa para las distintas regiones de nuestro país”.

En esa línea, enfatizó en conversación con Meganoticias que “estos no son caprichos, cuando uno dice el (órgano) 100% electo no es porque estemos encaprichados con eso, yo entiendo la posición de la derecha de los expertos, pero no la comparto”.

Al ser consulta sobre qué se busca al elegir un órgano electo, Vodanovic explicó que el objetivo es “que haya una representación adecuada de todo el país, porque el número de 50 no está al azar, ese es el número que tiene la representación de senadores hoy en día, pero ese sistema en el Congreso no funciona solo (...) funciona en consonancia senadores con diputados y ellos hacen la representación de cada uno de los distritos de nuestro país. Si dejamos solo a los 50 hay una subrepresentación de las zonas más grandes”.

Respecto a la presencia de expertos en el futuro órgano redactor, la presidenta del partido aclaró que la participación de estos es “necesaria”. Además, se refirió a la existencia de personas especializadas en la otrora convención pero, señaló que en ese momento, “la convención careció tal vez de esa orientación como equipo”.

“Muchos convencionales eran expertos, estaba lleno de expertos, pero que una vez que son convencionales, finalmente terminaron defendiendo sus propias tesis más allá de la representación que ellos tenían como parte de un distrito”, explicó la autoridad.

En esa línea, señaló que “para nosotros es importante que exista esa asesoría, la hemos denominado comisión experta, pero para que haya una asesoría como órgano”.