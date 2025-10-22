Evelyn Matthei asegura que no será una continuidad de Piñera: “Mi gobierno va a enfrentar otros problemas”

La abanderada presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, afirmó este martes que su eventual gobierno no sería una continuación de los mandatos del fallecido expresidente Sebastián Piñera, descartando, -como se le llama popularmente- un “Piñera III”.

En entrevista con Radio Agricultura, la exalcaldesa de Providencia aprovechó de hablar de sus propuestas en materia de seguridad y recalcó que no está disponible para regularizar migrantes, además de abordar cómo se integrarán sus equipos en caso de llegar a La Moneda.

Con todo, fue consultada por la composición de sus equipos y por las personas que la apoyan, las que también fueron cercanas a Sebastián Piñera, quien fuera Presidente en dos ocasiones (2010-2014 y 2018-2022).

En esa línea, Matthei afirmó que además de los equipos conocidos, también “hay caras nuevas” y resaltó el nombre de (su asesor económico) Gonzalo Sanhueza, que “es uno de mis puntales en este momento”.

Consultada si su intención es realizar una continuación a las administraciones de Piñera, Matthei afirmó que “mi gobierno va a enfrentar otros problemas que Piñera, por lo tanto, nunca jamás va a ser un Piñera III”.

“Primero soy mujer, tengo otros intereses. El tema de las mujeres para mí es muy importante. También lo fue en realidad en el gobierno de Piñera. Pero diría, que la seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen organizado, la lucha contra la inmigración ilegal, eso nunca se dio en esos gobiernos y nosotros lo vamos a enfrentar muy fuertemente, por lo tanto, va a ser un gobierno totalmente distinto”, planteó Matthei.

En tanto, respecto del equipo que la respalda en su segunda aventura presidencial, Matthei señaló que “tenemos gente que trabajó en los gobiernos de la Concertación que no están apoyando. René Cortázar, un gran ministro que dejó los directorios que tenía, para hacerse cargo del Transantiago en el peor minuto, entonces son gente que han demostrado el amor por Chile”.

“La gracia es que vamos a tener un equipo muy experimentado en un momento en que Chile necesita esos equipos”, aseguró. “Hay cualquier cantidad de equipos potentes y tenemos gente joven que están volviendo de sus doctorados, de sus maestrías en Estados Unidos, en Inglaterra, así que este va a ser un equipo realmente potente”, sostuvo la carta del pacto “Chile Grande y Unido”.

Matthei no cierra la puerta a republicanos y PNL

En medio de la entrevista, la carta presidencial también fue requerida respecto a quiénes van a integrar sus equipos y si, de ganar el 16 de noviembre próximo, cruzaría la línea convocando figuras del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario (PNL).

“Empezaría a preparar el gobierno a partir del 17 de noviembre”, planteó. Matthei agregó que “nosotros estamos dispuestos a llamar a mucha gente. A todos los que están dispuestos y que, efectivamente, sepan”.

“Ahora, todas esas cosas, obvio que hay conversaciones pendientes, pero lo que yo veo, es que tenemos que armar una coalición que piense en un futuro amplio, en un futuro que pueda permitir gobernar por los próximos 8, 12 o 16 años, porque el grado de deterioro que tiene Chile en materia económica, de seguridad ciudadana, salud, educación, no se resuelve en cuatro años completamente”, declaró.

“Estamos tratando de armar una coalición estable que le dé un futuro de tranquilidad a Chile”, planteó Matthei, señalando que “eso tiene que ser lo más amplio posible”.

“Yo nunca veto a nadie (...)”, manifestó Matthei, respecto a la composición de las figuras que la acompañarán. “Yo trabajo con la gente que hace bien la pega. Hay gente de todos los partidos políticos que hace bien la pega y otros que la hacen mal, y yo trabajo con los que trabajan bien, independiente de qué partido sean”, concluyó la también exministra del Trabajo.