Evelyn Matthei y José Antonio Kast felicitan a Rodrigo Paz por su triunfo en las presidenciales de Bolivia

Los candidatos presidenciales, Evelyn Matthei y José Antonio Kast felicitaron al nuevo mandatario electo de Bolivia para el período 2025-2030, Rodrigo Paz Pereira, tras su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones generales.

A través de redes sociales es que ambos candidatos destacaron la victoria de Paz. En el caso de Kast, este apuntó que “su triunfo y la derrota del socialismo extremo, abren una nueva etapa para Bolivia de libertad y prosperidad.”

Cabe recordar que la victoria de Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), pone fin a veinte años de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) en el país altiplánico.

Según añadió el candidato del Partido Republicano, “Si soy elegido Presidente, me comprometo a reanudar las relaciones diplomáticas con Bolivia desde el día uno, mirando hacia el futuro y dejando atrás las divisiones del pasado”.

“Chile y Bolivia tienen que unirse para enfrentar la inmigración ilegal, el narcotráfico y construir una alianza común de progreso para nuestros pueblos hermanos”, añadió.

En tanto, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, también destacó la victoria de Paz señalando que " Felicitamos a Rodrigo Paz por su triunfo en la elección presidencial de Bolivia y al pueblo boliviano por el ejercicio electoral realizado".

“Tenemos voluntad y compromiso de avanzar en aquellos temas urgentes para nuestros países como son la migración irregular, control fronterizo, fomento del libre comercio, inversión y trabajo en conjunto para enfrentar el crimen organizado transnacional”, agregó.