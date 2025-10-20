SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Evelyn Matthei y José Antonio Kast felicitan a Rodrigo Paz por su triunfo en las presidenciales de Bolivia

Ambos candidatos realizaron un llamado a trabajar en conjunto con el fin de enfrentar temas como la inmigración irregular y el narcotráfico.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Fotos: Aton Chile

Los candidatos presidenciales, Evelyn Matthei y José Antonio Kast felicitaron al nuevo mandatario electo de Bolivia para el período 2025-2030, Rodrigo Paz Pereira, tras su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones generales.

A través de redes sociales es que ambos candidatos destacaron la victoria de Paz. En el caso de Kast, este apuntó que “su triunfo y la derrota del socialismo extremo, abren una nueva etapa para Bolivia de libertad y prosperidad.”

Cabe recordar que la victoria de Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), pone fin a veinte años de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) en el país altiplánico.

Según añadió el candidato del Partido Republicano, “Si soy elegido Presidente, me comprometo a reanudar las relaciones diplomáticas con Bolivia desde el día uno, mirando hacia el futuro y dejando atrás las divisiones del pasado”.

“Chile y Bolivia tienen que unirse para enfrentar la inmigración ilegal, el narcotráfico y construir una alianza común de progreso para nuestros pueblos hermanos”, añadió.

En tanto, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, también destacó la victoria de Paz señalando que " Felicitamos a Rodrigo Paz por su triunfo en la elección presidencial de Bolivia y al pueblo boliviano por el ejercicio electoral realizado".

“Tenemos voluntad y compromiso de avanzar en aquellos temas urgentes para nuestros países como son la migración irregular, control fronterizo, fomento del libre comercio, inversión y trabajo en conjunto para enfrentar el crimen organizado transnacional”, agregó.

Más sobre:Evelyn MattheiJosé Antonio KastRodrigo PazBolivia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

31 Minutos vuelve a YouTube con todas sus temporadas tras su exitoso Tiny Desk: así puedes ver los capítulos

Dron del Ejército de Israel se estrella cerca de la frontera con Gaza tras un supuesto fallo técnico

El PIB de China creció a su ritmo más lento en un año

Amazon trabaja en la interrupción global de Amazon Web Services que afecta a Fortnite, ChatGPT y Perplexity

Director de la UAF: “Sin el secreto bancario estaremos mucho más atados de manos para la detección del crimen organizado”

Lo más leído

1.
Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

2.
Bolivia elige a Rodrigo Paz como su próximo presidente hasta 2030

Bolivia elige a Rodrigo Paz como su próximo presidente hasta 2030

3.
“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

4.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

5.
Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Servicios

Temblor hoy, lunes 20 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 20 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena

Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena

Evelyn Matthei y José Antonio Kast felicitan a Rodrigo Paz por su triunfo en las presidenciales de Bolivia
Chile

Evelyn Matthei y José Antonio Kast felicitan a Rodrigo Paz por su triunfo en las presidenciales de Bolivia

Homicidio en San Bernardo: hombre fallece tras ser baleado en plena vía pública

Temblor hoy, lunes 20 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

El PIB de China creció a su ritmo más lento en un año
Negocios

El PIB de China creció a su ritmo más lento en un año

Amazon trabaja en la interrupción global de Amazon Web Services que afecta a Fortnite, ChatGPT y Perplexity

Director de la UAF: “Sin el secreto bancario estaremos mucho más atados de manos para la detección del crimen organizado”

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?
Tendencias

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

31 Minutos vuelve a YouTube con todas sus temporadas tras su exitoso Tiny Desk: así puedes ver los capítulos

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Arturo Vidal le responde a Mosa y aclara cómo será su relación con la Kings League
El Deportivo

Arturo Vidal le responde a Mosa y aclara cómo será su relación con la Kings League

Campeón del mundo con Brasil y extécnico del Santos carga contra Neymar: “No es ejemplo para nadie”

Vuelve la NBA: las franquicias y estrellas a seguir en el inicio de la temporada 2025/26

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Acústico y con temas de Lucybell: la primera presentación de Claudio Valenzuela tras el adiós de la banda
Cultura y entretención

Acústico y con temas de Lucybell: la primera presentación de Claudio Valenzuela tras el adiós de la banda

Steven Wilson en Chile: el frío cosmonauta supersónico

Rod Stewart se despide de Chile con un show cargado de éxitos, carisma y pelotas de fútbol

Dron del Ejército de Israel se estrella cerca de la frontera con Gaza tras un supuesto fallo técnico
Mundo

Dron del Ejército de Israel se estrella cerca de la frontera con Gaza tras un supuesto fallo técnico

El museo del Louvre permanecerá cerrado este lunes tras el robo de varias joyas el domingo

Trump dice que el alto el fuego “sigue vigente” tras los ataques de Israel y Vance lo ve “complicado”

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca