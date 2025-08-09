Evópoli da a conocer su nómina de precandidatos al Congreso y ratifica apoyo a Matthei ante descuelgues en RN

Santiago, 9 de agosto de 2025. Llegada de la candidata presidencial Evelyn Matthei , al encuentro Nacional de Evopoli en un hotel de la comuna de Las Condes. RAUL BRAVO/Aton Chile

Durante su Consejo General, Evópoli presentó a sus precandidatos al Congreso para las elecciones parlamentarias de noviembre y explicitó su respaldo a la candidata presidencial de Chile Vamos y Amarillos, Evelyn Matthei (UDI).

La colectividad, además, presentó un documento elaborado por sus equipos programáticos que fue entregado a Matthei, ratificó la nómina de candidaturas al Parlamento y el pacto electoral con Chile Vamos mediante una votación de sus consejeros regionales.

Uno de los más enérgicos respecto a la adhesión a Matthei fue el diputado Francisco Undurraga, quien hizo un llamado al orden ante los descuelgues de Carlos Larraín y Alejandro Kusanovic, expresidente y senador de Renovación Nacional, respectivamente, en favor del candidato presidencial republicano José Antonio Kast.

“Espero que todos respondamos a Evelyn Matthei, porque es nuestra candidata. No podemos aceptar que nuestros socios, a la primera de cambio, abandonen el bote. Eso no es de hombres ni de mujeres comprometidos con la libertad, el progreso, la seguridad y la esperanza que Evelyn nos viene a proponer. No podemos ni debemos, porque no tenemos motivos para arrepentirnos de las decisiones maduras, consensuadas y reflexionadas que tomamos en enero", dijo el parlamentario.

Adicionalmente, hizo un llamado a respaldar a los candidatos al Congreso y a la abanderada de Chile Vamos. “No podemos dejar sola a nuestra candidata a la Presidencia de la República y debemos condenar todo acto de bastardería, para no decir una palabra más...Hoy vemos que socios tentados por músicas que teóricamente son mejores, nos empiezan a abandonar. Ni expresidentes de RN, ni senadores, ni diputados de RN, ni ningún militante de Chile Vamos puede abandonar este bote, porque este bote tiene buen navegar, buena quilla, buenos vientos y buena gente”, cerró.

Las candidaturas al Congreso

Entre los nombres de perfil público que Evópoli llevará al Parlamento se encuentra el de la exconductora de televisión Carolina Julio (Distrito 16) y del hijo mayor del matrimonio Luchsinger Mackay, Jorge, quien fue consejero regional de la tienda entre 2021 y 2024.

La secretaria general de la colectividad, Macarena Cornejo, aseveró que Jorge Luchsinger podría competir por el distrito 23 o por la Circunscripción 11 de La Araucanía -junto al actual senador Felipe Kast- y que pese a que la UDI planea llevarlo como candidato, él continúa en conversaciones con Evópoli.

Asimismo, irán a la reelección los diputados Jorge Guzmán (Distrito 17) y Francisco Undurraga, quien competirá por el distrito 11 junto a Tomás Kast Sommerhoff, exconcejal de Vitacura y hermano del senador Evópoli Felipe Kast.

En el listado, también hay nombres de la directiva: el presidente y la secretaria general de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz y Macarena Cornejo, competirán por el Distrito 12 y 8, respectivamente.

Precandidatos Cámara de Diputados

Distrito 1: Giancarlo Baltolú, Mario Salgado y Carlos López

Distrito 2: Vittorio Canessa

Distrito 3: Yantiel Calderón y Jorge Olivares

Distrito 4: María Francisca Plaza y Guillermo Cofré

Distrito 5: María Rosetta Paris y Rodrigo Orrego

Distrito 6: Danilo Quiroz, Carolina Julio

Distrito 7: Carlos Mondaca, Christian Lucero y Adriano Ventura

Distrito 8: Angélica Flores y Macarena Cornejo (secretaria general)

Distrito 9: Natalia Silva y César Sanhueza

Distrito 10: Francisco Winter

Distrito 11: Francisco Undurraga y Tomás Kast

Distrito 12: Juan Manuel Santa Cruz

Distrito 13: Daniel Coronado y Franco Nieri

Distrito 15: José Miguel Urrutia

Distrito 16: Ignacio Mori

Distrito 17: Jorge Guzmán y Claudia Urrutia

Distrito 18: Robinson Flores

Distrito 20: Matías Ruiz y Camila Mora

Distrito 21: Jorge Contreras y Francisco Iraira

Distrito 22: Francisco Venegas, Claudio Miranda, Enzo Cortesi

Distrito 23: Ignacio Malig, Jorge Luschinger y María Constanza Marchant

Distrito 24: Margot Cárdenas

Distrito 25: Sergio Haeger y Alejandro Caroca

Distrito 26: Alejandro Caroca

Distrito 27: Benito Hernando

Distrito 28: Ricardo Hernández

Precandidatos Senado:

Circunscripción 11 Araucanía: Felipe Kast y Jorge Luchsinger

Circunscripción 14 Aysén: Geoconda Navarrete