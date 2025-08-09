Evópoli da a conocer su nómina de precandidatos al Congreso y ratifica apoyo a Matthei ante descuelgues en RN
En el listado hay nombres de la directiva, personalidades públicas y los parlamentarios del partido que irán a la reelección.
Durante su Consejo General, Evópoli presentó a sus precandidatos al Congreso para las elecciones parlamentarias de noviembre y explicitó su respaldo a la candidata presidencial de Chile Vamos y Amarillos, Evelyn Matthei (UDI).
La colectividad, además, presentó un documento elaborado por sus equipos programáticos que fue entregado a Matthei, ratificó la nómina de candidaturas al Parlamento y el pacto electoral con Chile Vamos mediante una votación de sus consejeros regionales.
Uno de los más enérgicos respecto a la adhesión a Matthei fue el diputado Francisco Undurraga, quien hizo un llamado al orden ante los descuelgues de Carlos Larraín y Alejandro Kusanovic, expresidente y senador de Renovación Nacional, respectivamente, en favor del candidato presidencial republicano José Antonio Kast.
“Espero que todos respondamos a Evelyn Matthei, porque es nuestra candidata. No podemos aceptar que nuestros socios, a la primera de cambio, abandonen el bote. Eso no es de hombres ni de mujeres comprometidos con la libertad, el progreso, la seguridad y la esperanza que Evelyn nos viene a proponer. No podemos ni debemos, porque no tenemos motivos para arrepentirnos de las decisiones maduras, consensuadas y reflexionadas que tomamos en enero", dijo el parlamentario.
Adicionalmente, hizo un llamado a respaldar a los candidatos al Congreso y a la abanderada de Chile Vamos. “No podemos dejar sola a nuestra candidata a la Presidencia de la República y debemos condenar todo acto de bastardería, para no decir una palabra más...Hoy vemos que socios tentados por músicas que teóricamente son mejores, nos empiezan a abandonar. Ni expresidentes de RN, ni senadores, ni diputados de RN, ni ningún militante de Chile Vamos puede abandonar este bote, porque este bote tiene buen navegar, buena quilla, buenos vientos y buena gente”, cerró.
Las candidaturas al Congreso
Entre los nombres de perfil público que Evópoli llevará al Parlamento se encuentra el de la exconductora de televisión Carolina Julio (Distrito 16) y del hijo mayor del matrimonio Luchsinger Mackay, Jorge, quien fue consejero regional de la tienda entre 2021 y 2024.
La secretaria general de la colectividad, Macarena Cornejo, aseveró que Jorge Luchsinger podría competir por el distrito 23 o por la Circunscripción 11 de La Araucanía -junto al actual senador Felipe Kast- y que pese a que la UDI planea llevarlo como candidato, él continúa en conversaciones con Evópoli.
Asimismo, irán a la reelección los diputados Jorge Guzmán (Distrito 17) y Francisco Undurraga, quien competirá por el distrito 11 junto a Tomás Kast Sommerhoff, exconcejal de Vitacura y hermano del senador Evópoli Felipe Kast.
En el listado, también hay nombres de la directiva: el presidente y la secretaria general de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz y Macarena Cornejo, competirán por el Distrito 12 y 8, respectivamente.
Precandidatos Cámara de Diputados
Distrito 1: Giancarlo Baltolú, Mario Salgado y Carlos López
Distrito 2: Vittorio Canessa
Distrito 3: Yantiel Calderón y Jorge Olivares
Distrito 4: María Francisca Plaza y Guillermo Cofré
Distrito 5: María Rosetta Paris y Rodrigo Orrego
Distrito 6: Danilo Quiroz, Carolina Julio
Distrito 7: Carlos Mondaca, Christian Lucero y Adriano Ventura
Distrito 8: Angélica Flores y Macarena Cornejo (secretaria general)
Distrito 9: Natalia Silva y César Sanhueza
Distrito 10: Francisco Winter
Distrito 11: Francisco Undurraga y Tomás Kast
Distrito 12: Juan Manuel Santa Cruz
Distrito 13: Daniel Coronado y Franco Nieri
Distrito 15: José Miguel Urrutia
Distrito 16: Ignacio Mori
Distrito 17: Jorge Guzmán y Claudia Urrutia
Distrito 18: Robinson Flores
Distrito 20: Matías Ruiz y Camila Mora
Distrito 21: Jorge Contreras y Francisco Iraira
Distrito 22: Francisco Venegas, Claudio Miranda, Enzo Cortesi
Distrito 23: Ignacio Malig, Jorge Luschinger y María Constanza Marchant
Distrito 24: Margot Cárdenas
Distrito 25: Sergio Haeger y Alejandro Caroca
Distrito 26: Alejandro Caroca
Distrito 27: Benito Hernando
Distrito 28: Ricardo Hernández
Precandidatos Senado:
Circunscripción 11 Araucanía: Felipe Kast y Jorge Luchsinger
Circunscripción 14 Aysén: Geoconda Navarrete
