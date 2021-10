Ex cancilleres de la Concertación y NM cuestionan posible revisión de tratados internacionales por parte de candidaturas presidenciales y CC: “Puede traer consecuencias muy graves al país”

Un grupo de excancilleres de los gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría, entró al debate respecto a recientes propuestas de revisión de acuerdos comerciales y de inversión. Lo hicieron a través de una misiva publicada este lunes, firmada por Soledad Alvear, Mariano Fernández, Carlos Figueroa, Alejandro Foxley, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Juan Gabriel Valdés e Ignacio Walker.

En el texto, marcan distancia con una visión crítica sobre los acuerdos internacionales, que ha sido planteada por candidaturas presidenciales y grupos presentes en la Convención Constitucional. “Durante los últimos meses hemos constatado que se repite la afirmación de que Chile revisará sus tratados comerciales y de inversión, como si estos fuesen imposiciones agraviantes del resto del mundo a nuestro país, o bien que impedirían una nueva estrategia de desarrollo”.

La idea a la que apuntan, está contenida en el programa de gobierno de Gabriel Boric -a la espera de la síntesis del definitivo que incluirá las propuestas de la candidatura Jadue-, y ya la había marcado el propio Walker en una columna para La Tercera PM.

Se trata de un punto incluido en las propuestas de política exterior y comercial, que señala: “Se revisarán los procesos de evaluación y suscripción de tratados comerciales (…) incluyendo una participación vinculante de gobiernos locales y regionales, en el marco de sus competencias, y de los pueblos originarios”.

En la misma línea, hay otra propuesta en que se afirma: “Asimismo, se deberá revisar los tratados de inversión bilaterales vigentes para evaluar su pertinencia en el marco de un nuevo modelo de desarrollo turquesa y de las políticas industriales que Chile soberanamente decida emprender”.

Si embargo, los ex cancilleres discuten la mentada propuesta. “Varios de los tratados que ha suscrito Chile contienen disposiciones sobre PYMES, igualdad de género, derechos laborales, y protección ambiental. Los capítulos sobre regulación ambiental, en su momento, sirvieron para incrementar los estándares nacionales en esta materia, con el propósito de impedir que los países rebajen el cuidado de los ecosistemas para atraer comercio o inversiones”.

“La ambigüedad deliberada con que se emplea el concepto de ‘revisión’ de esos tratados debilita gravemente la inserción internacional de Chile y, por qué no decirlo, su credibilidad ante la comunidad de naciones”, agregan los ex secretarios de estado.

Pero no se acaba allí. En la misiva también se refirieron al reciente encuentro de eurodiputados con la directiva de la Convención Constitucional -el 22 de septiembre-, en que se planteó la idea de no avanzar en la modernización del acuerdo con la Unión Europea, mientras la Constituyente esté trabajando en la nueva carta magna. “Le hablamos sobre la autonomía de la CC. y les señalamos que la política de Modernización o de cualquier Tratado no puede ser acordada hoy mientras definimos una Nueva Constitución”, señaló en esa ocasión la presidenta del organismo, Elisa Loncón.

Al respecto, los excancilleres señalaron: “Observamos con gran inquietud las afirmaciones que sugieren suspender los procesos de asociación con regiones de enorme importancia para Chile, como la modernización del acuerdo de asociación con la Unión Europea, en aras de una superación de una ‘crisis institucional’ que supuestamente interrumpe la continuidad del Estado de Chile”.

Otro acuerdo que ha estado en entredicho en el último tiempo, es el TPP-11. En julio, un grupo de 47 por 47 Convencionales Constituyentes publicaron una misiva dirigida a la entonces presidenta del Senado -hoy candidata-, Yasna Provoste, en la que marcaron su rechazo al TPP-11 y llamaron a la cámara alta a no votar este ni otro tratado de libre comercio e inversión durante el proceso constituyente.

Los excancilleres, también manifestaron sus reparos al respecto. “Vemos con preocupación cómo se promueven en el Congreso políticas públicas que desconocen compromisos suscritos libremente por diversos gobiernos, incluidos los de protección de inversiones, los que han sido ratificados en su momento por el Congreso Nacional”.

“La amenaza de proceder a la revisión o renegociación de tratados ratificados por Chile, y que se encuentran plenamente vigentes, puede traer consecuencias muy graves al país, e introducir nuevos elementos de incertidumbre”, señala el documento.

Migración y Pandora Papers

Además de la situación de los acuerdos internacionales, los exministros entraron en temas de contingencia. En particular, detallaron su preocupación por la reciente crisis migratoria registrada en la macrozona norte, que gatilló episodios de violencia contra migrantes, a los que incluso se les quemó sus pertenencias.

“Todos hemos sentido vergüenza contra la violencia desplegada ante inmigrantes en el norte del país y por el discurso xenófobo que se ha instalado en algunos sectores, todo lo cual agrava las inconsistencias en el cumplimiento por las autoridades de protocolos internacionales en materia de migración segura, ordenada y regular suscritos por Chile”.

También se refirireron a la reciente revelación de los Pandora Papers, en que se detalla el rol de la familia del Presidente Sebastián Piñera en la compraventa de la minera Dominga a la familia de Carlos Alberto Délano, lo que motivó la apertura de una investigación de oficio de la Fiscalía. “Más todavía nos aflige ver denuncias como las aparecidas recientemente en los titulares de prestigiosos medios internacionales sobre la utilización de paraísos fiscales. Estos son momentos que dañan seriamente la imagen del país en el exterior”.