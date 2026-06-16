SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Exdiputada Marcia Raphael (RN) asume como subsecretaria de la Mujer tras salida de Daniela Castro

    La exparlamentaria asume en el cargo luego de que el gobierno resolviera la salida de su antecesora en medio de las tensiones que esta última mantenía con la ministra Judith Marín y que se extendieron por varios meses al interior de la cartera.

    Por 
    Luis Cerda

    El Presidente José Antonio Kast resolvió nombrar a la exdiputada de Renovación Nacional (RN) Marcia Raphael como nueva subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, en reemplazo de Daniela Castro, cuya remoción fue definida este martes por el Ejecutivo.

    La decisión se produce luego de que La Moneda terminara de zanjar la salida de Castro, quien mantenía una serie de diferencias con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín.

    Según distintas fuentes de la cartera, el conflicto entre ambas autoridades se arrastraba desde hace meses y alcanzó distintos niveles, incluyendo discrepancias respecto de la conducción del ministerio, despidos de funcionarios y diferencias sobre la exposición pública de ambas autoridades.

    La situación incluso generó repercusiones políticas en Renovación Nacional. Hace algunas semanas, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), solicitó directamente al Mandatario intervenir en el conflicto, lo que abrió un intercambio entre dirigentes de RN y del Partido Social Cristiano, colectividad a la que pertenece la ministra Marín.

    De acuerdo con antecedentes conocidos por este medio, Castro transmitió en diversas instancias partidarias su malestar por la falta de autonomía para ejercer el cargo y sostuvo que la relación con la ministra se había vuelto insostenible.

    En ese contexto, una de las últimas polémicas se dio después de que la asociación de funcionarias del ministerio saliera en defensa de Marín, acusando que desde RN se estaba inventando un conflicto dentro de la cartera.

    El Presidente Kast conversó ayer con dirigentes de la tienda de Chile Vamos para abordar la salida de la subsecretaria y evitar que el episodio generara nuevos flancos con la colectividad oficialista. Así, la llegada de Raphael, quien se desempeñaba como seremi de Desarrollo Social en Aysén, busca precisamente dar por superada la crisis interna junto con mantener la representación de RN en las subsecretaría.

    Junto con la designación de Raphael, el gobierno ratificó a Carolina Rossi como subsecretaria de Ciencia, cargo que ejercía como subrogante tras la salida de Rafael Araos.

    Más sobre:GobiernoMarcia RaphaleMarcia RaphaelSubsecretaría de la Mujer

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputados RN piden sumario en la PDI tras acusar “respuesta insuficiente” a oficio de 2025 que alertó sobre el ingreso de menores haitianos

    Gobierno propone mesa técnica para discusión de proyecto que regulariza sitios de apuestas online

    Cámara aprueba uso de agentes encubiertos y reveladores para perseguir delitos sexuales contra menores

    Radiografía de la Tesorería a la deuda CAE: el 70% de los morosos tienen entre 29 y 37 años

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y anticipa que próximas decisiones se “evaluarán reunión a reunión”

    Congreso aprueba extensión de 30 días del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur

    Lo más leído

    1.
    Kast remueve a subsecretaria de la Mujer y ratifican a subsecretaria subrogante de Ciencias

    Kast remueve a subsecretaria de la Mujer y ratifican a subsecretaria subrogante de Ciencias

    2.
    A diferencia de gobierno de Boric, La Moneda evita fijar criterio y verá caso a caso ante investigaciones judiciales

    A diferencia de gobierno de Boric, La Moneda evita fijar criterio y verá caso a caso ante investigaciones judiciales

    3.
    Defensa de Grau expone ante comisión revisora de AC y afirma que no hay “nada” que logre identificar una “regla jurídica”

    Defensa de Grau expone ante comisión revisora de AC y afirma que no hay “nada” que logre identificar una “regla jurídica”

    4.
    Ministro Arrau defiende Registro Único de Vándalos e Incivilidades ante críticas por listado de ílicitos incluidos

    Ministro Arrau defiende Registro Único de Vándalos e Incivilidades ante críticas por listado de ílicitos incluidos

    5.
    Presidente de la DC afirma que senadores del partido votarán contra la idea de legislar la megarreforma

    Presidente de la DC afirma que senadores del partido votarán contra la idea de legislar la megarreforma

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Servicios

    Esta semana comienza el plazo para usar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo acceder al beneficio?

    Esta semana comienza el plazo para usar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo acceder al beneficio?

    Dónde y a qué hora ver a Austria vs. Jordania en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Austria vs. Jordania en TV y streaming

    Comienzan las postulaciones al Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Comienzan las postulaciones al Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Diputados RN piden sumario en la PDI tras acusar “respuesta insuficiente” a oficio de 2025 que alertó sobre el ingreso de menores haitianos
    Chile

    Diputados RN piden sumario en la PDI tras acusar “respuesta insuficiente” a oficio de 2025 que alertó sobre el ingreso de menores haitianos

    Exdiputada Marcia Raphael (RN) asume como subsecretaria de la Mujer tras salida de Daniela Castro

    Cámara aprueba uso de agentes encubiertos y reveladores para perseguir delitos sexuales contra menores

    Gobierno propone mesa técnica para discusión de proyecto que regulariza sitios de apuestas online
    Negocios

    Gobierno propone mesa técnica para discusión de proyecto que regulariza sitios de apuestas online

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y anticipa que próximas decisiones se “evaluarán reunión a reunión”

    La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta
    Tendencias

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia desde hoy, según el pronóstico

    Dos festejos para continuar superando registros: Kylian Mbappé se convierte en el goleador histórico de Francia
    El Deportivo

    Dos festejos para continuar superando registros: Kylian Mbappé se convierte en el goleador histórico de Francia

    Mbappé: “No juego por venganza; si tuviera que callar a todos los críticos, tendría que jugar hasta los 80 años”

    Mbappé en modo Mundial: Francia vence a Senegal y el delantero queda a dos goles de igualar a Klose como máximo artillero

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    De Natalia Valdebenito a Pamela Leiva y Vicho Viciani: GAM abre sus puertas al stand up comedy
    Cultura y entretención

    De Natalia Valdebenito a Pamela Leiva y Vicho Viciani: GAM abre sus puertas al stand up comedy

    La cantante chilena Leva anuncia su primer show solista en Santiago

    La carta en que Keith Richards contó el día en que conoció a Mick Jagger (y lo que pensó sobre él)

    Tribunal Supremo de Brasil vota a favor de condenar a Eduardo Bolsonaro por solicitar ayuda estadounidense
    Mundo

    Tribunal Supremo de Brasil vota a favor de condenar a Eduardo Bolsonaro por solicitar ayuda estadounidense

    Kelly Campa, experta en Medio Oriente: “Irán intenta asegurar el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz”

    Trump sopesa enviar el preacuerdo alcanzado con Irán al Congreso de Estados Unidos para su “revisión”

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores