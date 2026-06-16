Exdiputada Marcia Raphael (RN) asume como subsecretaria de la Mujer tras salida de Daniela Castro

El Presidente José Antonio Kast resolvió nombrar a la exdiputada de Renovación Nacional (RN) Marcia Raphael como nueva subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, en reemplazo de Daniela Castro, cuya remoción fue definida este martes por el Ejecutivo.

La decisión se produce luego de que La Moneda terminara de zanjar la salida de Castro, quien mantenía una serie de diferencias con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín.

Según distintas fuentes de la cartera, el conflicto entre ambas autoridades se arrastraba desde hace meses y alcanzó distintos niveles, incluyendo discrepancias respecto de la conducción del ministerio, despidos de funcionarios y diferencias sobre la exposición pública de ambas autoridades.

La situación incluso generó repercusiones políticas en Renovación Nacional. Hace algunas semanas, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), solicitó directamente al Mandatario intervenir en el conflicto, lo que abrió un intercambio entre dirigentes de RN y del Partido Social Cristiano, colectividad a la que pertenece la ministra Marín.

De acuerdo con antecedentes conocidos por este medio, Castro transmitió en diversas instancias partidarias su malestar por la falta de autonomía para ejercer el cargo y sostuvo que la relación con la ministra se había vuelto insostenible.

En ese contexto, una de las últimas polémicas se dio después de que la asociación de funcionarias del ministerio saliera en defensa de Marín, acusando que desde RN se estaba inventando un conflicto dentro de la cartera.

El Presidente Kast conversó ayer con dirigentes de la tienda de Chile Vamos para abordar la salida de la subsecretaria y evitar que el episodio generara nuevos flancos con la colectividad oficialista. Así, la llegada de Raphael, quien se desempeñaba como seremi de Desarrollo Social en Aysén, busca precisamente dar por superada la crisis interna junto con mantener la representación de RN en las subsecretaría.

Junto con la designación de Raphael, el gobierno ratificó a Carolina Rossi como subsecretaria de Ciencia, cargo que ejercía como subrogante tras la salida de Rafael Araos.