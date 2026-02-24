Exembajador de Chile en China: “Lo peor que el próximo gobierno podría hacer una política exterior guiada por su ideología”

El exembajador de Chile en China, Jorge Heine (PPD), ahondó en la postura que debiera tomar el gobierno entrante ante las sancione y advertencias que hizo Estados Unidos a la actual administración por promover el proyecto que uniría Hong Kong y Valparaíso mediante un cable de fibra óptica.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, acusó mediante una declaración pública el pasado viernes que el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz junto a dos funcionarios de gobierno comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional con sus gestiones en favor de este proyecto chino. Como consecuencia, las visas de los involucrados y sus familiares directos fueron revocadas.

La polémica solo ha escalado en los últimos días. El gobierno envío una nota de protesta a Washington, desestimó las acusaciones y se mostró en contra de las sanciones argumentando que el proyecto estaba en una etapa preliminar. Estados Unidos, en tanto, mediante su embajador en Chile, Brandon Judd, condicionó la continuidad de la Visa Waiver si el país no cumplía con los reglamentos de seguridad que, a su juicio, estarían en riesgo con este proyecto. Esta jornada, además, se reveló que el ministro Muñoz sí autorizó a fines de enero, vía decreto, a la empresa China Mobile a operar y que dos días después anuló el documento.

El ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz

En entrevista con radio Universidad de Chile, el exdiplomático y uno de los promotores de este proyecto, defendió que “para todos los efectos, no había, ni hay todavía, una decisión final del gobierno de Chile respecto de la instalación de este cable. Entonces, aplicar sanciones por una decisión eventual del gobierno de Chile realmente es algo muy extraño, muy curioso y, desde luego, inédito”.

También el exministro de Bienes Nacionales argumentó que “para Chile, China es su principal socio comercial. Un 40% de nuestras exportaciones van a China. Un 15% van a Estados Unidos. Hay una diferencia ahí muy grande”.

Asimismo planteó que el “gran desafío” del gobierno que encabezará José Antonio Kast es hacer que Chile mantenga un equilibrio entre Estados Unidos y China, “una política que ponga al centro nuestras actividades, nuestra política exterior, nuestros intereses, y no los de otros”.

Imagen referencial Oleksii Liskonih

“Lo peor que el próximo gobierno podría hacer es llevar a cabo una política exterior guiándose por su ideología y no por los intereses de Chile”, apuntó.

En ese sentido, transparentó que luego de que se dieran a conocer las sanciones esperaba un pronunciamiento de parte de las autoridades del gobierno entrante. “Sin embargo, su política ha sido callampín bombín, porque dicen que todavía no están en el cargo. Bueno, ellos nos han venido hablando hasta por los codos de todo lo que van a hacer en los próximos cuatro años. ¿Y a qué van a ir a la cumbre de Miami cuando todavía no han asumido?“, recriminó.

“Es básicamente crear un frente anti chino”, dijo en alusión a la cumbre Shield of the America que convocó Donald Trump en Miami y a la que Kast asistirá. “Chile hasta ahora lo ha hecho muy bien, pero si se embarca en estas cruzadas anti China, con países como El Salvador, Bolivia, Argentina, que tienen mucho menos que perder que Chile en esta materia, creo que es una apuesta extremadamente arriesgada“, dijo.