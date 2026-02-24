SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Exembajador de Chile en China: “Lo peor que el próximo gobierno podría hacer una política exterior guiada por su ideología”

    En medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Chile por el proyecto que China Mobile pretendía instalar entre Valparaíso y Hong Kong, Heine apuntó hacia la postura que debe adoptar el gobierno entrante.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    El exembajador de Chile en China, Jorge Heine

    El exembajador de Chile en China, Jorge Heine (PPD), ahondó en la postura que debiera tomar el gobierno entrante ante las sancione y advertencias que hizo Estados Unidos a la actual administración por promover el proyecto que uniría Hong Kong y Valparaíso mediante un cable de fibra óptica.

    El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, acusó mediante una declaración pública el pasado viernes que el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz junto a dos funcionarios de gobierno comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional con sus gestiones en favor de este proyecto chino. Como consecuencia, las visas de los involucrados y sus familiares directos fueron revocadas.

    La polémica solo ha escalado en los últimos días. El gobierno envío una nota de protesta a Washington, desestimó las acusaciones y se mostró en contra de las sanciones argumentando que el proyecto estaba en una etapa preliminar. Estados Unidos, en tanto, mediante su embajador en Chile, Brandon Judd, condicionó la continuidad de la Visa Waiver si el país no cumplía con los reglamentos de seguridad que, a su juicio, estarían en riesgo con este proyecto. Esta jornada, además, se reveló que el ministro Muñoz sí autorizó a fines de enero, vía decreto, a la empresa China Mobile a operar y que dos días después anuló el documento.

    El ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz

    En entrevista con radio Universidad de Chile, el exdiplomático y uno de los promotores de este proyecto, defendió que “para todos los efectos, no había, ni hay todavía, una decisión final del gobierno de Chile respecto de la instalación de este cable. Entonces, aplicar sanciones por una decisión eventual del gobierno de Chile realmente es algo muy extraño, muy curioso y, desde luego, inédito”.

    También el exministro de Bienes Nacionales argumentó que “para Chile, China es su principal socio comercial. Un 40% de nuestras exportaciones van a China. Un 15% van a Estados Unidos. Hay una diferencia ahí muy grande”.

    Asimismo planteó que el “gran desafío” del gobierno que encabezará José Antonio Kast es hacer que Chile mantenga un equilibrio entre Estados Unidos y China, “una política que ponga al centro nuestras actividades, nuestra política exterior, nuestros intereses, y no los de otros”.

    Imagen referencial Oleksii Liskonih

    “Lo peor que el próximo gobierno podría hacer es llevar a cabo una política exterior guiándose por su ideología y no por los intereses de Chile”, apuntó.

    En ese sentido, transparentó que luego de que se dieran a conocer las sanciones esperaba un pronunciamiento de parte de las autoridades del gobierno entrante. “Sin embargo, su política ha sido callampín bombín, porque dicen que todavía no están en el cargo. Bueno, ellos nos han venido hablando hasta por los codos de todo lo que van a hacer en los próximos cuatro años. ¿Y a qué van a ir a la cumbre de Miami cuando todavía no han asumido?“, recriminó.

    “Es básicamente crear un frente anti chino”, dijo en alusión a la cumbre Shield of the America que convocó Donald Trump en Miami y a la que Kast asistirá. “Chile hasta ahora lo ha hecho muy bien, pero si se embarca en estas cruzadas anti China, con países como El Salvador, Bolivia, Argentina, que tienen mucho menos que perder que Chile en esta materia, creo que es una apuesta extremadamente arriesgada“, dijo.

    El presidente electo José Antonio Kast Diego Martin
    Más sobre:Jorge HeineChinaChileJuan Carlos MuñozCable chinoProyecto chinoCable submarinoGobiernoJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las explicaciones de La Moneda sobre decisión de anular decreto de cable submarino chino y la presión de la Casa Blanca

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe

    Dentro del búnker donde Zelensky lideró la respuesta a la invasión rusa

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones

    Jorge Quiroz se desliga definitivamente de la consultora que fundó hace más de dos décadas

    Piden decretar estado de emergencia comunal en Diego de Almagro: hay 240 damnificados y 60 albergados

    Lo más leído

    1.
    Ministro Muñoz visó concesión de proyecto chino, pero el decreto fue anulado dos días después

    Ministro Muñoz visó concesión de proyecto chino, pero el decreto fue anulado dos días después

    2.
    Reforma al sistema político: Gobierno se abre a rebajar al 0,3% umbral de firmas para constituir partidos

    Reforma al sistema político: Gobierno se abre a rebajar al 0,3% umbral de firmas para constituir partidos

    3.
    Las versiones de los ministros de Boric sobre el cable submarino chino y que un decreto anulado echa por tierra

    Las versiones de los ministros de Boric sobre el cable submarino chino y que un decreto anulado echa por tierra

    4.
    Gobierno deja en suspenso avance de proyecto chino y EE.UU. amenaza con sacar a Chile de la Visa Waiver

    Gobierno deja en suspenso avance de proyecto chino y EE.UU. amenaza con sacar a Chile de la Visa Waiver

    5.
    Excanciller Walker lanza advertencia por viaje de Kast a cumbre en EE.UU.: “Se puede transformar en un besamanos a Trump”

    Excanciller Walker lanza advertencia por viaje de Kast a cumbre en EE.UU.: “Se puede transformar en un besamanos a Trump”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Olympiacos por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Olympiacos por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Las explicaciones de La Moneda sobre decisión de anular decreto de cable submarino chino y la presión de la Casa Blanca

    Piden decretar estado de emergencia comunal en Diego de Almagro: hay 240 damnificados y 60 albergados

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones
    Negocios

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones

    Jorge Quiroz se desliga definitivamente de la consultora que fundó hace más de dos décadas

    Isapre Banmédica demanda al Fisco por fallo que la obligó a pagar US$ 3,7 millones por medicamento de niño

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años
    Tendencias

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    3 beneficios de comer lentejas, el “superalimento” recomendado por los médicos

    El mensaje de Carlos Palacios después de su operación de rodilla en Boca Juniors
    El Deportivo

    El mensaje de Carlos Palacios después de su operación de rodilla en Boca Juniors

    Presidenta de México aborda la realización del Mundial en medio de la ola de violencia: “Están todas las garantías”

    Achraf Hakimi será juzgado por violación en Francia: arriesga 15 años de cárcel

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    El cardenal Fernando Chomali alude al show de Kramer en Viña: “Con la fe de los chilenos no se juega”
    Cultura y entretención

    El cardenal Fernando Chomali alude al show de Kramer en Viña: “Con la fe de los chilenos no se juega”

    Bomba Estéreo cierra la segunda noche de Viña con un llamativo escenario con hongos, Flor de Rap y su hit con Bad Bunny

    Mira aquí el show completo de Rodrigo Villegas en el Festival de Viña 2026

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe
    Mundo

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe

    Dentro del búnker donde Zelensky lideró la respuesta a la invasión rusa

    Estados Unidos asegura que “la primera opción” de Trump “es siempre la diplomacia” en plenas conversaciones con Irán

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio