Exministro Delgado responde dardos de alcalde de Iquique por crisis migratoria y acusa: “Él quería abrir las fronteras y regularizarlos a todos”

En medio de la gira del Presidente Gabriel Boric a la Región de Tarapacá, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, destacó la gestión del gobierno en materia de migración y dejó ver sus reparos al trabajo de la administración de Sebastián Piñera en dicho fenómeno que aqueja a la zona norteña.

En conversación con La Tercera, el jefe comunal expresó que Boric “hizo el trabajo migratorio”, y agregó que “hay una diferencia que se entiende”, aludiendo al gobierno anterior.

En esa línea, acusó que "aún hay personas que siguen dando recetas y que cuando tuvieron el poder de ejecutarlas no nos hicieron caso, no nos escucharon”.

Dicho eso, aseguró: “He visto dando su opinión al exministro (Rodrigo) Delgado, a (Álvaro) Bellolio de extranjería, al exsubsecretario (Juan Francisco) Galli (...) Yo hablé personalmente por zoom debido a la pandemia y le dije que había algo extraño”, agregó el alcalde oficialista.

Alex Diaz/Aton Chile ALEX DIAZ/ATON CHILE

“Se sabía que no íbamos a poder parar la migración, pero pedimos que se hiciera el trabajo migratorio, y nos respondieron que no, porque eso haría que llegaran más migrantes”, añadió.

Delgado responde los dardos de Soria

Tras ser aludido, el exministro del Interior del segundo mandato de Piñera, Rodrigo Delgado, contestó los reproches del jefe comunal asegurando que Soria a través de una demanda “quería abrir las fronteras”.

“Durante el año 2021 ocurrieron varias situaciones muy complejas, durante ese año le dedicamos un foco muy importante a la Macrozona Norte, nos reunimos con los alcaldes, con los delegados, con los gobernadores de la época”, comenzó señalando el extitular de Interior a este diario.

Luego, reprochó: “Nosotros decretamos un estado de excepción en la provincia fronteriza, estado de excepción que el gobierno del alcalde de Soria no renovó”.

“Entonces, yo creo que hay que tener un poquito de un análisis histórico basado en los hechos, en los datos, y los datos también nos dicen que el mismo alcalde Soria nos demandó a nosotros como gobierno”, aseguró Delgado.

En esa línea afirmó que dicha acción judicial tenía dos focos principales: “Uno, apertura de las fronteras, o sea, él quería abrir las fronteras, y dos, él quería regularizar a todos aquellos migrantes que estaban por pasos clandestinos que estaban en sus plazas, que estaban en la costa de Iquique, que estaban en sus calles” .

“Él quería regularizarlos, y nosotros siempre hemos sido de la idea, hasta hoy, como centro político, de que tenemos que evitar los efectos llamados”, enfatizó.

“Además, hay que recordar las marchas ciudadanas que se generaron justamente en Iquique, que terminaron con quema de carpas, con agresiones a migrantes. O sea, vale decir, esa demanda que él puso el año 2021 contra el gobierno de Sebastián Piñera,tenía cero conexión además con la necesidad de proteger a los ciudadanos”, añadió.

Dicho eso, el exsecretario de Estado aseguró: “El alcalde fue muy escuchado, pero ideológicamente nosotros no creemos en los efectos llamados, no creemos en la regularización masiva, y tampoco creemos en que en ese momento era una buena idea abrir las fronteras. Estábamos hablando de una pandemia y estábamos hablando de una crisis de migración que, obviamente, el efecto llamado hubiese sido tremendo, no solamente para esta región, sino que para el país”.

Para cerrar y con miras a enfrentar la crisis migratoria, Delgado sugirió que “se debe evaluar reponer la detención por sospecha con foco en el migrante irregular”.

“Tenemos un grave problema de identificación de migrantes que ingresaron de manera clandestina, que son mismos que quería regularizar el alcalde Soria. Son personas que ingresaron por forma clandestina, o sea, no sabemos de identidad, o son identidades que están distorsionadas como ocurrió con el sicario. Entonces, yo creo que hay que reponer esta medida para poder detener por sospecha a aquellas personas que obviamente generen las condiciones para hacerlo y poder esclarecer tomas de huellas destilares, fotografías, esclarecer identidades”, argumentó el exministro.