Alcalde de Iquique destaca gestión del gobierno en crisis migratoria y apunta contra administración de Piñera

Durante un viaje exprés de 24 horas a la Región de Tarapacá, el Presidente Gabriel Boric inauguró el Hospital de Alto Hospicio, celebró los avances del proceso de licitación del primer teleférico en la zona y anunció la pronta construcción de una Escuela de Formación de Carabineros al sur de Iquique.

En medio de la visita del Mandatario al sector norteño, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria (ind.), destacó la gestión del gobierno en materia de migración y aseguró que hay un avance en cuanto a la administración anterior. “(Boric) hizo el trabajo migratorio” , manifestó.

No solo eso, expresó directamente sus reparos a algunas autoridades del último gobierno de Sebastián Piñera. “Yo he sido alcalde tres veces, y al día de hoy aún hay personas que siguen dando recetas que cuando tuvieron el poder de poderlas ejecutarlas, no nos hicieron caso y no nos escucharon”, acusó.

“He visto dando su opinión al exministro (Rodrigo) Delgado, a (Álvaro) Bellolio de extranjería, al exsubsecretario (Juan Francisco) Galli (...) Yo hablé personalmente por zoom debido a la pandemia y le dije que había algo extraño”, agregó.

“Se sabía que no íbamos a poder parar la migración, pero pedimos que se hiciera el trabajo migratorio, y nos respondieron que no, porque eso haría que llegaran más migrantes”, continuó.

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabeza el hito Conectando Tarapacá. ALEX DIAZ/ATON CHILE

Dicho eso, destacó: “Eso se hizo ahora, 160.000 personas fueron voluntariamente (...) los avances están hoy día, la policía tiene 160.000 huellas digitales que no tenían, 160.000 fotos que no tenían”.

“Hay una diferencia que se entendió (...) hizo el trabajo migratorio”, valoró el jefe comunal refiriéndose al gobierno actual.

Así, Soria recibió con los brazos abiertos la noticia de la futura Escuela de Formación de Carabineros que será instalada en su comuna. “Va a generar una mayor dotación policial”, subrayó.

Crisis de seguridad

En la primera parada del viaje, que fue en el nuevo Hospital de Alto Hospicio, el Presidente se refirió al combate contra el crimen organizado.

“Hace poco estuvimos entregando nuevas instalaciones para la PDI en Alto Hospicio, tuve una reunión con el alto mando y me mostraron parte de la investigación que se está haciendo al Tren de Aragua, y esa investigación dio sus frutos y logramos desarticular parte importante de la cúpula del Tren de Aragua en Chile”, comenzó diciendo Boric.

Luego, enfatizó: “Quiero que sepan que a los delincuentes donde estén los vamos a encontrar, donde estén los vamos a combatir” .

“El establecimiento de la PDI significa presencia del Estado en el territorio. Frente a la delincuencia el Estado de Chile no se arodilla”, marcó.

ALEX DIAZ/ATON CHILE

Otro de los puntos que tocó el Jefe de Estado fue el escándalo de licencias médicas que destapó la Contraloría General de la República.

“Me junté con dirigentes de la ANEF, que nos plantearon sus preocupaciones respecto al nuevo proyecto que viene a regular la situación de las licencias médicas, que quedó en evidencia que había mucho abuso. Pero somos conscientes que hay un derecho, que no pueden pagar justos por pecadores. Tenemos que regular de mejor manera", dijo al respecto.