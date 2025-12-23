Exsubsecretario Ubilla cuestiona propuesta de que Matthei asuma en Seguridad: “Es el momento de gente nueva”

El director de área política del Instituto Libertad y Desarrollo y exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla (RN), cuestionó la posibilidad de que la excandidata Evelyn Matthei asuma como ministra de Seguridad en el próximo gobierno del presidente electo, José Antonio Kast.

En el programa de streaming Desde la Redacción, de La Tercera, Ubilla abordó las declaraciones de la diputada Ximena Ossandón, quien afirmó que “si hay alguien que tiene las piochas para ser ministra de Seguridad es Evelyn Matthei”.

Ante ello, y al ser consultado, el exsubsecretario señaló: “ Yo creo que es el momento de gente nueva, de caras nuevas. Yo creo que hay un cambio generacional que hay que valorar y validar. Creo que las oportunidades de gente que hoy día está en los círculos de confianza del presidente Kast, el presidente electo, son personas que podrían asumir perfectamente roles como este”.

Respecto a un rol de Matthei en la nueva administración, Ubilla expresó que “ hay que dejar la libertad a ella, ella es una persona que se entregó por un sector político , lo hizo con mucha fuerza y energía, y cualquiera que pongamos una posición u otra, es injusto hacia ella”.

En torno a la candidatura de la misma Matthei realizada por Chile Vamos para las elecciones presidenciales pasadas, el exsubsecretario fue crítico al señalar que “hay un error de diagnóstico, relevante. Creo que la candidatura de Kast fue muy clara en empatizar con esta gran mayoría de chilenos y chilenas de clase media, vulnerables, que estaban con rabia, que lo que querían era un cambio de gobierno”.

