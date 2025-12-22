SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Ximena Ossandón y gobierno de Kast: “Si hay alguien que tiene las piochas para ser ministra de Seguridad es Evelyn Matthei”

    La diputada recordó que fueron calificados como "derechita cobarte" por Republicanos cualdo alcanzaron acuerdos con la izquierda, señalando que Kast podría también ser calificado de la misma forma por el PNL al llegar a consensos.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    La diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, abordó esta mañana en Desde La Redacción de La Tercera, las primeras señales que ha dado el presidente electo, José Antonio Kast, en estas primeras semanas tras las elecciones y destacó la energía con la que se ha presentado, valorando a su vez que haya llamado a la unidad y a un gobierno de emergencia enfocado en combatir el crimen organizado, migración y crecimiento económico.

    Junto con esto, y consultada sobre los cargos que el futuro mandatario deberá designar, y cómo durante una entrevista anoche, Kast no descartó pedirle a parlamentarios electos que formen su gabinete, Ossandón expresó que no era de su agrado esta medida.

    “En un principio a mí no me gusta, porque encuentro que demuestra falta de gente, falta de elenco, y yo creo que hay mucho elenco disponible”, afirmó. “A mí me parece que cuando tú realmente respetas la democracia y nosotros los parlamentarios somos electos democráticamente, si bien uno no debería decirle que no al Presidente de la República, me parece que si el Presidente tiene muchas otras personas a quien pedirle”.

    En esto, la diputada expresó que actualmente por ejemplo, se estaba discutiendo el Ministerio de Seguridad.

    “Me llamó mucho la atención, donde siempre se dijo, ‘se está buscando un hombre, una persona de Fuerzas Armadas’. Nunca se piensa en una mujer, es una cosa bien curiosa”, afirmó.

    Consultada sobre quién le gustaría que ocupara ese cargo, Ossandón apuntó a la excandidata y exalcaldesa, Evelyn Matthei.

    Si hay alguien que tiene las piochas para ser ministra de Seguridad, es Evelyn Matthei”, sostuvo. “Una persona que conoce las Fuerzas Armadas, que fue ministra, que sabe cómo se trata en el Parlamento, que tiene mucha calle, que es capaz de llegar a ese centro”.

    Si bien ha sonado el exalcalde de La Florida y senador electo, Rodolfo Carter, para ese cargo, Ossandón hizo hincapié en que las cifras de desempeño en su comuna respaldan el trabajo de Matthei, a diferencia de Carter.

    “Si comparas una alcaldesa con él, como alcalde, ¿quién tuvo realmente números positivos en términos de control de delincuencia? Fue Evelyn Matthei, y en La Florida tenemos incluso los peores índices, o sea, muchas parafernales, mucho humo, pero pocos resultados en La Florida", sentenció. “Entonces, ojo, el discurso puede ser muy bonito, muy aprendido, pero lo que nosotros necesitamos es eficiencia y personas que realmente sepan el trabajo”.

    Ximena Ossandón: “Kaiser va a querer volver a ser candidato, podrían tildar a Kast de ‘derechita cobarde’”

    Consultada por cómo se lograrán acuerdos, Ossandón destacó la importancia de llegar a políticas de consenso, recordando a su vez cómo RN fue calificada en su momento como “derechita cobarde” por republicanos cuando lograron llegar a consenso con la izquierda en el Parlamento.

    “Vengo de la Cámara de Diputados, probablemente somos los únicos que hemos vivido a la par con republicanos, los real, donde vimos una fuerza que fue al principio bastante dura, que le negó la sal y el agua a la izquierda, la izquierda le negó la sal y el agua a ellos, nosotros éramos los que estábamos entre medio, y después fuimos calificados como derechita cobarde por llegar a acuerdos", señaló.

    En esto apuntó a que si Kast llega a acuerdo con la izquierda en el Parlamento, podría ser calificado de la misma forma. Asimisimo, la diputada indicó que como derecha y centro derecha “vamos a ser sumamente importantes para ellos”.

    “Nosotros tenemos una forma de hacer política, y yo creo que es muy necesaria para él, nosotros somos los que somos capaces de conversar con el ala de centro izquierda, e incluso la izquierda”, sentenció.

    Sobre Kast, indicó que “tiene otra dificultad -espero que no sea así- pero tiene un grupo de Nacional Libertarios, que ya tiene claro una senda, que claramente Kaiser va a querer volver a ser candidato a la presidencia, porque tuvo un muy buen resultado”.

    “Yo creo que tal vez los problemas van a estar más por ese lado, puede que los tilden a ellos de ‘derechita cobarde’, y tal vez no va a estar tan fuerte en la izquierda (...) Espero que todo esto que yo estoy diciendo no sea así, que tengamos un conglomerado que funcione”, expresó.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:PolíticaDesde La RedacciónXimena Ossandón

    Ximena Ossandón y gobierno de Kast: "Si hay alguien que tiene las piochas para ser ministra de Seguridad es Evelyn Matthei"

