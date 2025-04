FA marca distancia de candidaturas del Socialismo Democrático y apunta sobre proyecto de Winter: “Podemos ser continuidad”

Desde el Frente Amplio (FA) rompieron con la lógica que se había dado en las últimas semanas con otros candidatos oficialistas, entre ellos las representantes del Socialismo Democrático Carolina Tohá (PPD) y Paulina Vodanovic (PS), en cuanto a que su carta a La Moneda, Gonzalo Winter, puede ofrecer un proyecto de continuidad de la administración del Presidente Gabriel Boric.

Así lo reconoció este miércoles la presidenta de la colectividad frenteamplista, Constanza Martínez, quien remarcó que desde su sector están conformes de lo que se ha hecho en el actual gobierno.

“Yo al menos estoy muy orgullosa de lo que se produjo en este gobierno, y por lo tanto no tengo problemas en reconocer que nosotros podemos ser continuidad”, dijo en entrevista con Radio ADN.

En ese sentido, Martínez sostuvo que en su tienda creen que “sí hay que defender principios, sí hay que defender ciertos temas y hay que ponerlo en contexto”.

“Por eso digo que para nosotros al menos como Frente Amplio, por eso digo estoy orgullosa del gobierno, quiero continuar con los trabajos que se han podido iniciar y también resolver aquellos problemas que han sido costosos, y por eso la lista única es importante también”, enfatizó sobre la contienda parlamentaria.

Con todo, la timonel del FA apuntó que desde su punto de vista “la discusión tiene que ser para el gobierno que viene” y destacó que “hoy día la síntesis de los distintos candidatos es interesante”.

Y luego agregó: “Hoy día tenemos que pensar en el futuro, tenemos que pensar en el Chile de 50 años más, y en eso por lo menos la candidatura de Gonzalo Winter está muy enfocada”.

En el diálogo radial, Martínez también se refirió a los cuestionamientos al gobierno que ha lanzado la candidata Vodanovic: “Yo creo que cuando uno es parte de una coalición de gobierno, tiene que ser parte de los triunfos y también de los problemas. Creo que todos reconocemos, o nadie dice que no es responsable de la reforma de pensiones. Todos estuvimos ahí, concurrimos y logramos hacer ese avance. Y por lo tanto, yo al menos no comparto esa idea de que uno está solamente para las buenas noticias y las celebraciones y no para aquellos problemas que además son responsabilidad de toda la alianza”.